Počinju opsežni radovi na važnoj zagrebačkoj aveniji: Provjerite kako voze autobusi i tramvaji

Iz ZET-a su izvijestili o izmijenjenim trasama tramvajskih linija na bitnom raskrižju.
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Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, od subote 4. srpnja do ponedjeljka 17. kolovoza obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do Avenije Marina Držića, javljaju iz ZET-a.
PREČKO - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - MAKSIMIR.
Umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobusi.
Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik - Držićeva), koja će prometovati od raskrižja Ulice grada Vukovara i Ulice Fausta Vrančića, duž Ulice grada Vukovara do polukružnog okretanja na raskrižju Ulice grada Vukovara i Radničke ceste.
Vozni red linije 616 bit će na početno-krajnjim stajalištima.