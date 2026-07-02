Počinju opsežni radovi na važnoj zagrebačkoj aveniji: Provjerite kako voze autobusi i tramvaji

Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, od subote 4. srpnja do ponedjeljka 17. kolovoza obustavlja se tramvajski promet od Savske ceste do Avenije Marina Držića, javljaju iz ZET-a.

Tramvajske linije 3 i 5 prometovat će izmijenjenim trasama, dok linija 13 neće prometovati:

Linija 3:

LJUBLJANICA - Savska - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - SAVIŠĆE;

Linija 5:

PREČKO - Savska - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Kvaternikov trg - MAKSIMIR.

Umjesto tramvaja noćne linije 33 vozit će autobusi.

Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija 616 (Vrbik - Držićeva), koja će prometovati od raskrižja Ulice grada Vukovara i Ulice Fausta Vrančića, duž Ulice grada Vukovara do polukružnog okretanja na raskrižju Ulice grada Vukovara i Radničke ceste.

Vozni red linije 616 bit će na početno-krajnjim stajalištima.