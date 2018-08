Nastavljaju se gužve zbog radova na zagrebačkim ulicama.

Između ostalog, zbog radova u Ulici SR Njemačke, u srijedu ujutro stvorila se kolona na Aveniji Većeslava Holjevca.

Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosica i Lučko u smjeru Bregane vozi se u koloni dugoj oko 5 kilometara, izvijestio je HAK i pozvao vozače na oprez.

Inače, radovi u Ulici SR Njemačke trajat će do 3. rujna u 4 ujutro i do tada će zapadni kolnik Ulice Savezne Republike Njemačke na dionici od Vatikanske ulice do Avenije V. Holjevca biti zatvoren za promet. Obilazni pravci za vrijeme navedenih radova su: Savezne Republike Njemačke - Islandska - Avenija V. Holjevca.

Objavijesti o privremenim lokacijama prometa na području Zagreba možete pogledati OVDJE.