Zračna luka Zagreb noću će biti zatvorena zbog radova. Ryanair je zbog toga otkazao 110 letova. Prijevoznik će definitivno morati raditi promjene jer u navedenom razdoblju zrakoplovi neće moći ni slijetati ni polijetati iz zagrebačke zračne luke.

Od 2. do 31. svibnja, Zagrebačka zračna luka zatvorit će uzletno-sletnu stazu zbog radova na samoj stazi i rulnicama. Ovo stoji u obavijesti osoblju u vezi zračnih operacija, tzv-om, NOTAM-u, javlja portal croatianaviation.com.

Zbog vrste radova koja će se obavljati na samoj uzletno – sletnoj stazi (RWY 04/22) zračna će luka u navedenom razdoblju biti zatvorena za sav promet u periodu od 23 sata do 06:25 ujutro.

Najveći niskotarifni avioprijevoznik, Ryanair, zbog najavljenih radova i zatvorenosti zagrebačke zračne luke drastično reže svoj red letenja za svibanj. Naime, zbog nemogućnosti slijetanja i polijetanja zrakoplova u razdoblju od 23 sata do 06:30 sati ujutro, Ryanair je otkazao čak 55 ranije najavljenih rotacija na 9 međunarodnih linija, a moguće je da će otkazivanja biti još, navodi croatianaviation.com.

Ovako izgleda popis linija iz odnosno prema Zagrebu na kojima je Ryanair otkazao letove za svibanj:

Brussels Charleroi, otkazani letovi srijedom i nedjeljom, ukupno 8 rotacija, Frankfurt Hahn, otkazani letovi utorkom, ukupno 5 rotacija, Memmingen, otkazani letovi četvrtkom, ukupno 4 rotacije, Corfu, otkazani letovi ponedjeljkom, ukupno 5 rotacija, Dublin, otkazani letovi ponedjeljkom i utorkom, ukupno 10 rotacija, Milano Bergamo, otkazani letovi petkom, subotom i nedjeljom, ukupno 12 rotacija.

Otkazani su i idući letovi: Malta, otkazani letovi ponedjeljkom, ukupno 5 rotacija, Malmo, otkazani letovi petkom, ukupno 4 rotacije, London Stansted, otkazani letovi subotom, ukupno 4 rotacije.

Očekuje se da će Ryanair napraviti promjene na još dvije linije. Riječ je o linijama iz Sofije i Malage, koje u Zagreb slijeću iza 23 sata, što u svibnju neće biti moguće.

Za očekivati je da će i na tim linijama doći do otkazivanja letova ili pak do promjene u redu letenja tako da zrakoplovi u Zagreb slijeću prije početka radova, dakle, prije 23 sata. Nacionalni prijevoznik, Croatia Airlines, nije morala otkazivati letove s obzirom na to da nema kasnih polazaka ni dolazaka (iza 23 sata).

Zrakoplovi Ryanaira Foto: Afp

Otkazano je tek nekoliko letova iz Dubrovnika prema Zagrebu koji određenim danima u tjednu slijeću iza 23 sata. Otkazivanje čak 55 rotacija Ryanaira odnosno ukupno 110 letova za posljedicu ima i 20 tisuća sjedala manje prema odnosno iz zagrebačke zračne luke u svibnju, što će se na kraju mjeseca odraziti i na samu statistiku.

Putnici su o otkazivanju letova već obaviješteni, a omogućena im je promjena na prvi sljedeći raspoloživi let Ryanaira kao i povrat sredstava uplaćenih za aviokartu.

Za razliku od legacy prijevoznika koji svoje putnike prebacuju i na letove drugih avioprijevoznika potpuno besplatno, Ryanair nema tu poslovnu politiku ni u ovakvim slučajevima, ali ni u situacijama kada su letovi otkazani krivnjom same aviokompanije.

KLM i njemačka Lufthansa već su ranije prilagodili svoj red letenja.