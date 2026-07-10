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Ministarstvo mijenja naredbe zbog opasne bolesti: "Situacija je iznimno nepovoljna"

PišeHina, 10. srpnja 2026. @ 17:50 komentari
Eutanazija svinja u Sokolovcu
Eutanazija svinja u Sokolovcu Foto: Vlado Kos/Cropix
Nove mjere donose strožu kontrolu mesa i proizvoda od svinja te pravila za repopulacije objekata.
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