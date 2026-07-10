Ministarstvo mijenja naredbe zbog opasne bolesti: "Situacija je iznimno nepovoljna"

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u petak je izmjenilo i dopunilo Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Hrvatskoj, uslijed iznimno nepovoljne epidemiološke situacije i kontinuiranog širenja afričke svinjske kuge (ASK) u uzgojima držanih svinja na području Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije.

Potrebu za izmjenama dodatno je potaknulo ljetno razdoblje u kojem se održava velik broj javnih manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata. Cilj novih mjera je olakšati provedbu pojedinih postupaka uz zadržavanje visoke razine biosigurnosti te spriječiti daljnje širenje bolesti. Odredbe Naredbe stupile su danom objave propisa u Narodnim novinama na snagu, izvijestili su iz Ministarstva.



Osnovna Naredba i dalje ostaje na snazi te propisuje obvezne biosigurnosne mjere na svim objektima na kojima se drže svinje, određivanje zona ograničenja, uvjete za premještanje svinja, promet mesa i proizvoda od mesa svinja, pravila za klanje svinja za vlastite potrebe, mjere za divlje svinje, financiranje propisanih mjera i inspekcijski nadzor. Najvažnije izmjene odnose se na repopulaciju objekata i organizaciju javnih manifestacija.

Kod repopulacije objekata uvodi se rok od 60 dana za dopremu svinja nakon što Državni inspektorat, po provedenom nadzoru, izda rješenje kojim odobrava repopulaciju. Ta se izmjena odnosi na objekte koji su bili ispražnjeni zbog neispunjavanja biosigurnosnih uvjeta, kao i na objekte koji su bili ispražnjeni zbog sumnje ili potvrđene afričke svinjske kuge, nakon provedbe završnog čišćenja i dezinfekcije. Cilj je omogućiti proizvođačima dovoljno vremena za ponovno pokretanje proizvodnje uz službeni nadzor i zadržavanje svih propisanih biosigurnosnih standarda, kažu u Ministarstvu.

Nova pravila i za organizatore manifestacija

Drugom skupinom izmjena uvode se dodatne obveze za organizatore manifestacija na kojima se izlaže i/ili konzumira meso i proizvodi od mesa svinja izvan registriranih ili odobrenih objekata na području zona I, II i III, kada su u Hrvatskoj uspostavljene zone zaštite i zone nadziranja zbog afričke svinjske kuge.

Organizatori će prije održavanja manifestacije morati ishoditi suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te manifestaciju prijaviti Državnom inspektoratu najmanje 14 dana prije održavanja. Uz prijavu će biti potrebno dostaviti suglasnost jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, podatke o subjektima koji će izlagati i/ili usluživati proizvode od mesa svinja, i podatke o podrijetlu te proizvođačima/dobavljačima mesa i proizvoda. Ovim se izmjenama želi osigurati potpuna sljedivost proizvoda koji se nude na javnim događanjima te smanjiti rizik od širenja virusa afričke svinjske kuge, ističu iz Ministarstva.

Ujedno, nove odredbe omogućuju jednostavniju provedbu repopulacije objekata nakon ukidanja mjera, uz zadržavanje visokih biosigurnosnih standarda, te uvode dodatne mehanizme kontrole javnih manifestacija radi bolje sljedivosti proizvoda i učinkovitijeg sprječavanja širenja afričke svinjske kuge, zaključuje se u priopćenju.