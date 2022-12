Inspirativni i hrabri poduzetnici koji stoje iza osam različitih proizvoda ispričali su svoju priču u trećoj sezoni projekta Startaj Hrvatska. Finalna emisija otkrila je tko se osobito istaknuo, tko nastavlja suradnju sa SPAR-om Hrvatska, ali i čiji je proizvod zaslužio laskavu titulu za svoj hit-proizvod.

Od samog juga Hrvatske, preko kontinenta pa sve do krajnjeg istoka ispričane su priče odlučnih ljudi koji su se usudili okušati u poduzetničkim vodama, ali i prijaviti na projekt Startaj Hrvatska. Tako smo imali priliku vidjeti različite prehrambene proizvode, slastice ,pa i kozmetiku za muškarce, a sve to pod stručnim vodstvom SPAR-a Hrvatska.

Nakon predstavljanja njihovih proizvoda i direktne prodaje došlo je vrijeme za veliku završnicu. ''Mi smo u vama prepoznali volju i strast, ali i one proizvode za koje se vrijedilo truditi'', tim je riječima predsjednik Uprave SPAR Hrvatska Helmut Fenzl dočekao finaliste.

Prvi koji su se predstavili u emisiji prvi su došli i na razgovor kod predsjednika Uprave, Martina i Miroslav Vuković, tvorci piva 4 Mudraca.

Martina i Miroslav Vuković, tvorci piva 4 Mudraca (Foto: Nova TV)

Simpatični bračni par svoje svijetlo pale ale pivo proizvodi tradicionalnom metodom te je njegova posebnost u tome što nije pasterizirano i filtrirano. Međutim, unatoč kvalitetnom proizvodu Helmut Fenzl nije imao dobre vijesti za njih: ''I mi smo imali veća očekivanja što se tiče prodaje vašeg piva.'' Na te se njegove riječi bračni par Vuković samo nervozno nasmiješio. Potom su se usuglasili kako je njihova i prednost i nedostatak što su u hladnom lancu te kupcima nije jednostavno pronaći pivo 4 Mudraca.

Kako bi razveselio taj par, Fenzl je rekao kako su pri usporedbi s drugim craft pivima među prodavanijima. ''Dijelimo vaše uvjerenje da imate potencijal i zato smo odlučili s vama potpisati ugovor i nastaviti suradnju'', zaključio je. Vukovići su bili presretni te su im se oči napunile suzama. ''Ovaj ugovor znači puno za nas i možemo pokazati svojoj djeci da se najluđi snovi mogu ostvariti te da budu uporni, vjeruju sebi i kada je najteže, da ne odustaju'', rekla je Martina.

Izdržljivost, fleksibilnost i upornost vrline su koje je predsjednik Uprave SPAR Hrvatska naglasio kod Josipa i Ivana Perkovića, zahvaljujući kojima u INTERSPAR i odabranim SPAR trgovinama možemo nabaviti kozje sireve Braća Perković.

Braća Perković (Foto: Nova TV)

Jedan od većih izazova za tu vrijednu braću bila je isporuka proizvoda. S obzirom na to da sami uzgajaju hranu za stoku, a tijekom ljetnih mjeseci temperature su bile visoke, nisu mogli utjecati na količinu dobivenog kozjeg mlijeka te SPAR-u Hrvatska nisu isporučili cijelu narudžbu. Stoga se Helmut Fenzl s pravom pitao jesu li oni pouzdani partneri. Josip Perković tada je rekao: ''Ja sam uvjeren da što god mi budemo potpisali, ako budemo potpisali, da ćemo to moći i ostvariti.'' Na to je Fenzl rekao da je spreman prihvatiti njihovu riječ te su braća Perkovići dobili ugovor sa SPAR-om Hrvatska.

''Jeste li zaslužili ugovor?'' upitao je Helmut Fenzl Maju Lazić, protagonisticu priče namaza od lješnjaka i konoplje Organica Vita. Ona mu je odgovorila: ''Vi znate koja ste očekivanja imali od mene, ne znam jesam li ispunila očekivanja koja ste imali, ali sam dala sve od sebe.''

Maja Lazić (Foto: Nova TV)

Maja svoj namaz smatra boljom i sigurnijom poslasticom za djecu i odrasle, što i ne čudi s obzirom na to da su sastojci uzgojeni lokalno te nutritivno bogati. Lješnjaci, oljuštene sjemenke industrijske konoplje, med i čokolada dio su njezine recepture. Naposljetku joj je Fenzl odgovorio: ''Mi smo imali priliku vidjeti da ste dali sve od sebe i zato smatramo da ste zaslužili nastavak suradnje sa SPAR-om.''

Maja potpisivanje ugovora vidi kao novi korak u svom poslovanju te je zahvalila na podršci, ali i vjeri u nju.

''Nama je ovo život'', kratko, jasno i koncizno objasnio je Mario Goreta, koji s majkom Teom Bogdan ima prirodnu kozmetiku za muškarce Meštar, sudjelovanje u projektu Startaj Hrvatska.

Mario Goreta s majkom Teom Bogdan (Foto: Nova TV)

Tradicija i Dalmacija spojili su se u ovoj kozmetici koja pomno izbalansiranim, prirodnim sastojcima pridonosi dubinskoj obnovi i njezi kože muškoga lica. Naranča, limeta i cedar samo su mali dio sastojaka koji daju mirisne note njihovim losionima poslije brijanja i kremi za muškarce.

Helmut Fenzl pohvalio je njihov proizvod, pa i prodaju kreme, no ukazao im je na to da bi trebali više poraditi na marketingu. ''Neka ovaj ugovor bude buđenje za vas'', poručio im je. Dvojac iza brenda Meštar shvatio je to kao potvrdu da su na dobrom putu, ali i obećao kako će više poraditi na društvenim mrežama.

Još smo jednu obiteljsku i poduzetničku priču, onu brata i sestre Antolić, imali prilike vidjeti u emisiji Startaj Hrvatska. Marko i Ana prvi su certificirani hrvatski proizvođači bezglutenske tjestenine imena Druid. Želja im je bila napraviti proizvod koji se okusom ne izdvaja previše od tjestenine na koju smo inače naviknuli. Njihove fusilli i penne napravljeni su samo od kukuruznog i rižina brašna i vode.

Marko i Ana Antolić (Foto: Nova TV)

Tjestenina Druid doživjela je pravu transformaciju u vidu nove ambalaže te su se predsjednik Uprave SPAR Hrvatska i Antolići složili kako je to bio odličan pomak. ''Jedino što to nije dovoljno za potpisivanje ugovora'', zatekao ih je Helmut Fenzl. Marko se pokušao opravdati riječima kako rade sve da se čuje za njih te da tek trebaju stvoriti bazu kupaca. ''Kvalitetu imamo sigurno'', bio je ustrajan Marko, s čime se Fenzl složio. Naposljetku su potpisali ugovor, ali sa zajedničkim ciljem povećanja prodaje.

''Morate vjerovati u svoj proizvod, viziju, ideju i ono što radite jer bez te vjere mislim da ne ide'', hrabre su i odlučne riječi Tine Popović, koja se u projektu Startaj Hrvatska predstavila povrtnim dodatkom za jela Korijen. Bez dodataka bojila, pojačivača okusa ili umjetnih konzervansa, Korijen je napravljen isključivo od sjeckanog, pomno biranog povrća, uz dodatak soli. Ne sadrži gluten i ima veganski certifikat, a receptura je tradicionalna te ju je koristila Tinina baka.

Tina Popović (Foto: Nova TV)

Na razgovor s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska došla je spremna, no s dozom treme i uzbuđenja. Fenzl ju je umirio riječima kako kod nje primjećuje napredak. Dodao je kako je prodaja njezina proizvoda nakon emitiranja emisije jako skočila, a u njezinu rodnom Karlovcu bio je rasprodan u samo tri dana. ''Ljudi primjećuju autentičnost. Što reći nego – idemo potpisati ugovor'', rekao je Helmut Fenzl, a zahvalna Tina jedva je suspregnula suze radosnice.

Ni proizvodnju, ni pogon, a kamoli gotov proizvod ekipa Croccantino, koju čine Marija Antunović i Ivan Borac, nije imala kada je došla na završni razgovor s Helmutom Fenzlom prije prve velike narudžbe. ''Ako se tada nisam onesvijestio pred kandidatom…'' duhovito se prisjetio Fenzl.

Marija Antunović i Ivan Borac (Foto: Nova TV)

Njihove delicije dolaze s Pelješca i ručno su rađene. Ne sadrže dodatna bojila, a jedini voćni okus nosi oznaku vegan. Sada se u svim INTERSPAR i pojedinim SPAR trgovinama može naći čak sedam okusa sladoleda Croccantino gelato. Okusi su sorbet od jagode, pistacija, koji je sa Sicilije, slani kikiriki s primjesama stonske soli, dok su u croccantino, orasnice, amaretto te rogač i čokoladu dodane tradicionalno ručno rađene pelješke slatkarije.

Helmut Fenzl pohvalio je njihovu posvećenost, ali i hrabrost s obzirom na to da su otvorili proizvodni pogon u Zagrebu. ''Vi ste vrlo uzorni poduzetnici i rješavate probleme na vrlo proaktivan način, tako da imam samo riječi pohvale'', rekao je te je jedini logičan slijed bio potpisivanje ugovora.

Da je ozbiljno pristupila projektu Startaj Hrvatska, govori rečenica Martine Gilje prije finalnog razgovora s Helmutom Fenzlom: ''O ovom poslovnom razgovoru ovisi moja poslovna budućnost.'' Martina je idejna začetnica zdravih grickalica Nutri kulti, koje dolaze u tri varijacije – grisini, kolač te hrskavi snack. Njezina nutricionistička struka uvelike joj je pomogla u osmišljavanju, ali i izradi tih ukusnih proizvoda te s pravom nosi geslo ''Osmišljeno stručno, napravljeno ručno'' jer je svaki korak proizvoda ručno rađen.

Martina Gilja (Foto: Nova TV)

Na razgovoru s predsjednikom Uprave SPAR Hrvatska on ju je upitao može li tako velike količine narudžbe proizvoditi i dalje ručno, na što je ona odgovorila kako razmišlja o djelomičnom uvođenju mehanizacije, no kako bi i dalje ostavila ručnu izradu kako bi bila autentična. Fenzl je na to zaključio kako će joj SPAR Hrvatska i dalje biti partner.

Nakon što su finalisti potpisali ugovor, dobrodošlicu svim kandidatima u SPAR poželjela je Žana Lovrić, direktorica nabave i prehrane & NH1 SPAR Hrvatska, koja je istaknula kako je ganuta pomakom koji se vidi među poduzetnicima: ''Svi rezultati ne bi bili mogući da nije bilo predanog rada, našeg međusobnog povjerenja i otvorenosti u našoj poslovnoj suradnji.''

Naposljetku je Helmut Fenzl pohvalio volju, snagu i strast svih finalista te im poručio kako su zasluženo dijelom jednoga velikog trgovačkog lanca kao što je SPAR Hrvatska. Međutim, još je preostalo proglasiti važnu vijest. ''Kao i u prijašnjim godinama, hit-proizvod je onaj proizvod koji su kupci prepoznali, ali čiji je poduzetnik pokazao najveći poduzetnički napredak, a istodobno nedvojbenu poduzetničku samostalnost'', rekao je Fenzl. Napetost, duboki udisaji i međusobno pogledavanje uslijedili su među svim kandidatima treće sezone Startaj Hrvatska. ''Hit-proizvod sezone 2022. je Croccantino!'' proglasio je predsjednik Uprave SPAR Hrvatska.

Marija Antunović tada je zagrlila svojeg Ivana Borca te nije krila emocije, sreću i zadovoljstvo: ''Ovaj nam je projekt donio toliko prekrasnih stvari, a ovo ovdje sada je ekstra na ekstra'', zaključila je hrabra poduzetnica s plaketom u ruci za hit-proizvod 2022. godine.

Emisija Startaj Hrvatska prati osam poduzetničkih priča i osam odličnih proizvoda koje je Nova TV zajedno sa SPAR Hrvatska odabrala među stotinama prijava pristiglih na projekt Startaj Hrvatska. Samo jedan proizvod postat će Hrvatski HIT-proizvod 2022. godine te zauzeti posebno mjesto na policama svih INTERSPAR i SPAR trgovina diljem Hrvatske.

