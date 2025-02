Kako do stana? "Vladin plan ima nekoliko problema, dvije odredbe su baš nepoštene"

Javno savjetovanje o Nacionalnom planu stambene politike do 2030. godine i pratećem Akcijskom planu do 2027. godine Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine završilo je u četvrtak s 300-tinjak primjedbi i komentara u kojima je isticana podrška mjerama ali i upozoravano na nelogičnosti.

Najviše primjedbi izneseno je na uvjete za povrat poreza na promet nekretninama i povrat PDV-a pri kupnji prve nekretnine, uz prijedlog da ta prava dobiju i stariji od 45 godina jer mnogi prvu nekretninu kupuju i iza 50.

Plan, među ostalim, donosi mjere za priuštivo i održivo stanovanje, što uključuje povrat plaćenog poreza na promet nekretninama i povrat 50 posto plaćenog PDV-a za kupnju prve nekretnine za mlađe do 45 godina. Za to država do 2030. planira osigurati 1,5 milijardu eura.

"Odredba "mladi do 45 godina" je nepoštena"

Sudionici javnog savjetovanja u komentarima su isticali da te pogodnosti treba primijeniti i retrogradno - na nekretnine kupljene u prošloj godini, te bez dobnog ograničenja za mlađe od 45 godina.

U većini reakcija zainteresirana javnost napominje da su krajem 2023. ukinuti subvencionirani krediti Agencije za promet nekretninama pa nije bilo državnih potpora i pomoći za kupnju stambene nekretnine. Prošla godina je bila jedina, upozoreno je u jednom komentaru, u kojoj potpore nisu bile dostupne, čime su mlade obitelji koje ispunjavaju sve ostale uvjete, dovedene u nepovoljan položaj.

Oni koji su svoje stambeno pitanje riješili u prošloj godini stoga traže da se i njih uključi u povrat poreza. "Ograničavanje priznavanja potpore isključivo na kupnju nekretnina nakon 1. siječnja 2025. godine moglo bi se smatrati nepravednim prema tim skupinama", smatra jedan od sudionika javnog savjetovanja.

U komentarima se nelogičnom i nepoštenom smatra i odredba po kojoj pravo na povrat poreza i PDV-a na prvu nekretninu imaju mlađi do 45 godina te se ocjenjuje da bi jedini kriteriji trebao biti kupnja prve nekretnine.

"Nažalost, cijela situacija na tržištu nekretnina (a i u samoj državi) takva je da neki svoje stambeno pitanje rješavaju i u 40-im i u 50-im godinama života", upozorava se u jednom od komentara.

Ministarstvo: Povrat poreza bit će uređen izmjenama Zakona o poticajnoj stanogradnji

Iz Ministarstva su, na upit Hine, odgovorili da će se pitanje povrata poreza i povrat 50 posto PDV-a za kupnju prve nekretnine za mlade detaljnije urediti kroz izmjene i dopune Zakona o društveno poticanoj stanogradnji. Zakon će uskoro ići u javno savjetovanje a planira se donijeti u hitnoj proceduri.

Nakon toga će biti donesen Pravilnik o povratu poreza te će građani moći podnositi zahtjeve za povrat, kažu u Ministarstvu.

Izmjenama zakona omogućit će se i donošenje Programa priuštivog najma, kako bi APN mogao objaviti javni poziv za građane koji žele svoje prazne nekretnine uključiti u taj program. Do kraja godine u planu je promjena šest zakona kako bi se izgradio sustav za priuštivo stanovanje u Hrvatskoj.

U Ministarstvu napominju i da se Nacionalni plan stambene politike već provodi kroz poreznu politiku i novi Zakon o upravljanju i održavanju zgrada, čime se utječe na aktiviranje praznih stanova i sprječavanje korištenja stanova za nestambene namjene, a s ciljem povećanja ponude stanova.

Brojne primjedbe u javnom savjetovanju odnosile su se i na uključivanje socijalnih kategorija, a Ministarstvo naglašava da će provedbom mjera biti olakšan pristup stambenim jedinicama i za građane koji su obuhvaćeni Zakonom o socijalnoj skrbi i ostalima čije mjere provode jedinice lokale samouprave i druga ministarstva.

Na sve pristigle primjedbe i komentare Ministarstvo će odgovoriti, tijekom veljače unijet će prilagodbe u dokument, a zatim ga uputiti na konačna mišljenja i Vladi na donošenje.

