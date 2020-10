Na Markovu trgu upucan je policajac te je u bolnicu prebačen vozilom hitne pomoći. Policija je ubrzo javila kako je tijelo počinitelja koji odgovara opisu počinitelja pronađeno na Jabukovcu. O sustavu sigurnosti na najčuvanijem mjestu u državi za Dnevnik Nove TV govorio je zamjenik glavnog ravnatelja policije Miljenko Radnić. Kako je rekao, neke promjene na Markovu trgu napravljene su odmah nakon napada.

Ozlijeđeni policajac je stabilno, a policija je objavila kako je napadač 22-godišnji mladić iz Kutine. Policajci su obavili očevid, pokupili čahure i sve dokaze koji bi mogli pomoći u istrazi.

Pitanje je kako netko s 22 godine može imati automatsku pušku i dva okvira s 30 metaka i doći s njom pješke do najčuvanije zgrade u Hrvatskoj i pucati po njoj.

Gost Dnevnika Nove TV bio je Miljenko Radnić, zamjenik glavnog ravnatelja policije. Kako je kazao, nakon današnjeg događaja status Markova trga mora se promijeniti.

O statusu štićenog prostora

"Ovo je javni prostor koji služi za djelomično odvijanje prometa i slobodno kretanje građana. Dobije li status štićenoga prostora, pristup na ovaj prostor bit će kontroliran provođenjem nadzora nad osobama, objektima i vozilima", objasnio je Radnić.

O statusu štićenog prostora, navodi da je ta tema prisutna petnaestak godina. "Tu postoji niz faktora - Grad Zagreb, Sabor, Vlada, Ustavni sud, religijska zajednica i građani koji žive u zoni, a za trg su zainteresirani i brojni turisti koji dolaze ovdje", dodao je Radnić.

Ako dobije status štićene zone, prvo će se procjenjivati razina ugroze, navodi. "Kontrola osoba, predmeta koje one nose, motornih vozila koja će moći pristupiti na ovaj prostor", objasnio je Radnić.

Odluku o tome kako pomiriti dolazak stotina tisuća turista i mjesto gdje se nalazi sami vrh države, kaže, ostavlja nadležnim institucijama. "Mi ako dobijemo zapovjed, mi smo ju spremni izvršiti", istaknuo je.

Izraelski model teško usporediv s Hrvatskom

Za izraelski model kaže kako je teško napraviti komparaciju sa Zagrebom.

"Oni žive rat već 70 godina, a mi smo turistička zemlja. Zagreb je slobodan grad. Ovo što se dogodilo danas je tragičan slučaj. Imali smo napad vatrenim oružjem na policijske službenike i uporabu vatrenog oružja od strane policijskih službenika u svrhu odbijanja napada", objasnio je Radnić.

Na pitanje novinara trebaju li policajci na Markovu trgu imati pancirne prsluke kazao je: "Ovdje se radi o solo igraču. To je pojedinac čiji se motiv još istražuje. Naše procjene sigurnosnog i obavještajnog karaktera je bila da je razina ugroženosti umjerena".

"Ona je takva i za cijelu Hrvatsku i ne postoji nikakav razlog da bi netko donio zaključak kako se treba uvesti dodatna zaštita policijskih službenika za izvršenje zadaća", dodao je Radnić.

No, najavljuje promjene. "Promjene su nastupile već danas. One se trenutno odvijaju u našem okruženju. Bitno je reduciran pristup i vozilima i osobama, kontrola na punktovima je već prisutna nakon napada, a te mjere će trajati do daljnjega", rekao je Radnić.

"To je klasičan slučaj soliranja. Ovdje imamo situaciju kao i u velikom broju zemalja da pojedinac donese određenu odluku, posjeduje sredstvo izvršenja i možete samo imati sreće i na neki način prevenirati njegovu krajnju namjeru, kao što je to danas napravljeno ovdje. Nažalost, uz teško ranjenog policijskog službenika i jedan izgubljeni mladi život", Zaključio je Radnić.

