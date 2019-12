Ivan Brnčić u Zagrebu je rođen, tamo je odrastao, školovao se i pronašao ljubav. Iz zahvalnosti i ljubavi prema glavnom gradu Hrvatske primio se vođenja grupe na Facebooku ''Zakaj volim Zagreb'' i tako stvorio pozitivnu zajednicu koja vjerno promovira našu metropolu.

Osim fotografija glavnih atrakcija Zagreba, u grupi ''Zakaj volim Zagreb'' nalaze se i one koje otkrivaju svakodnevne čari života u glavnom gradu. Uz fotografije koje čine većinu objava, u njoj se nalaze videi, tekstovi i pjesme posvećene Zagrebu.

''Grupa 'Zakaj volim Zagreb' okupila je sve nas zaljubljenike u grad Zagreb. Grupa je osnovana s ciljem promoviranja pozitivnih vrijednosti grada Zagreba, njegove kulture, povijesti i tradicije te sve ono što obuhvaća Zagreb – nekad, danas i u budućnosti'', objašnjava administrator grupe Ivan Brnčić.

Zajednica Zakaj volim Zagreb uskoro slavi svoju desetu obljetnicu (Foto: DNEVNIK.hr)

U grupu su dobrodošli ljudi iz cijelog svijeta. Osim onih koji su Zagreb zavoljeli tijekom kratkog boravka tijekom svog obrazovanja ili rada, u grupi su i iseljenici koji na taj način prate njegov razvoj. Zajednica tako za mnoge imai prozor u svijet koji je u određenom trenutku života bio njihov dom.

''Ljudi su prepoznali našu grupu kao pozitivno mjesto i vide nešto vrijedno u njoj. Naša zajednica okuplja ljude koji su totalni amateri u fotografiji, ali i one koji su u tome profesionalci. Ljudi koji su krenuli s fotoamaterstvom danas već imaju svoje izložbe i izrasli su u bolje fotografe. Na taj način naša zajednica djeluje, da učimo ljude. Kad već nešto rade, da to naprave još bolje i da budu zadovoljniji sami sobom'', objašnjava Ivan.

Zajednica okuplja amatere i profesionalce u fotografiji (Foto: DNEVNIK.hr)

''Pokušavam da nismo zajednica samo na internetu nego da se družimo i u realnom životu. Organizirali smo razne obljetnice rođendana i smrti naših poznatih osoba kao što je Marija Jurić Zagorka, ban Josip Jelačić, Miroslav Krleža'', priča nam Ivan. Tako su se za obljetnicu rođenja Zagorke jedne godine našli unatoč tome što je pljuštala kiša. Skupili su se u velikom broju kako bi odali počast našoj najvećoj spisateljici.

No Ivan je najponosniji na sudjelovanje članova grupe na izložbama. ''Jedna od naših najvećih izložbi svakako je ona u Muzeju grada Zagreba na kojoj je sudjelovao velik broj članova. Trajala je tri mjeseca i bilo je dosta gostiju. Članovi su bili počašćeni pogotovo kad su čitali knjigu dojmova. To je jedan od onih razloga zbog kojih volim Zagreb i ovu grupu, kad vidite sve to oduševljenje članova, da su bili dijelom nečeg tako pozitivnog, i to nečega za grad, a da to prepoznaje ne samo grad nego i Hrvatska i cijeli svijet'', zaključio je Ivan.