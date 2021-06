Zagrebački padobranac Emir Ekić upustio se u veliki pothvat, i to u 60. godini života. Pokušao je postaviti hrvatski rekord u broju skokova padobranom u jednom danu - i uspio!

Cilj je bio skočiti s visine od tisuću metara čak 60 puta tijekom 12 sati.

Na zagrebačkom sportskom aerodromu Lučko bio je reporter Dnevnika Nove TV Dalibor Špadina koji je razgovarao s novim rekorderom Emirom Ekićem.

"Osjećam se umorno, ali zadovoljno i super je što sam postavio rekord za buduće generacije", kazao je Ekić.

"60 godina je na kraju moje padobranske karijere i htio sam postaviti taj nekakav svoj vrhunac u skakanju i pokazati da se sa 60 godina može puno toga napraviti", dodao je.

Kaže da mu je najteže bilo izdržati. "Uvijek je problem u glavi, uvijek je ljudski faktor problem i kad to uspijete savladati, riješili ste puno", istaknuo je Ekić.

Kaže da je tijekom današnjih skokova imao jedan problem s padobranom. "Bilo je jedanput - glavni padobran se nije pravilno otvorio i morao sam otvoriti rezervni padobran. To je normalno, ništa. Postupak koji se normalno radi", objasnio je.

Navodi da godišnje napravi 300 do 400 skokova godišnje. "Ovih 60 skokova i nije tako puno kako možda izgleda ljudima", dodao je Ekić.

"Kriza je bila, ali nisam htio odustati. Kriza je bila kad vas sunce ugrije, digne temperaturu i umor učini svoje i onda jednostavno vidite da vam je to teško, no nije postojao niti jedan trenutak kad sam razmišljao da bih odustao. Znao sam da to mogu napraviti", zaključio je Ekić.

