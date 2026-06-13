Zagreb isplaćuje pomoć nakon oluje: Više od 430 građana dobilo zeleno svjetlo

Grad Zagreb objavio je prvu listu odobrenih zahtjeva za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina oštećena u olujnom nevremenu koje je Zagreb pogodilo u ožujku.

Kako su izvijestili iz Grada, lista je objavljena 75 dana nakon nevremena, čime je omogućen početak isplata građanima.

Na prvoj listi nalazi se 434 odobrenih zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta od 305.256,25 eura. Za isplatu je odobreno 213.679,59 eura.

Među odobrenim zahtjevima prijavljenima na javni poziv Grada Zagreba, njih 243 odnosi se na oštećena osobna vozila, 163 na obiteljske kuće, a 28 na stanove.

Kao i nakon olujnog nevremena u srpnju 2023. godine, Grad Zagreb građanima osigurava posebnu novčanu pomoć iz gradskog proračuna u iznosu od 70 posto procijenjene štete. Najviši iznos pomoći iznosi 15.000 eura za stambene objekte i 5000 eura za osobna vozila, odnosno ukupno do 20.000 eura po korisniku.

Iz Grada ističu da za olujno nevrijeme koje je pogodilo Zagreb krajem ožujka nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti za proglašenje prirodne nepogode, sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

Dodaju i da, čak i u slučajevima kada su uvjeti za proglašenje prirodne nepogode ispunjeni, pomoć predviđena zakonom u pravilu iznosi do pet posto procijenjene štete, dok pomoć koju Grad Zagreb osigurava građanima iznosi 70 posto procijenjene štete.

U svim fazama postupka sudjelovalo je više od 150 zaposlenika Grada Zagreba, od zaprimanja prijava do procjene štete i obrade dokumentacije.

Obrada preostalih zahtjeva i dalje traje, a nove liste odobrenih korisnika očekuju se tijekom srpnja i rujna 2026. godine.