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Zagreb isplaćuje pomoć nakon oluje: Više od 430 građana dobilo zeleno svjetlo

Piše A. L., 13. lipnja 2026. @ 12:24 komentari
Nevrijeme u Zagrebu
Nevrijeme u Zagrebu Foto: Goran Mehkek/Cropix
Na prvoj listi nalazi se 434 odobrenih zahtjeva, za koje je procijenjena ukupna šteta od 305.256,25 eura. Za isplatu je odobreno 213.679,59 eura.
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