Portal Nove TV zadovoljna.hr, jedan od vodećih ženskih lifestyle portala u Hrvatskoj, s projektom Zadovoljna akademija ušao je u finale prestižne inozemne nagrade ''Digiday Media Awards Europe''.

Urednica najčitanijeg lifestyle portala u Hrvatskoj i idejni začetnik projekta Zadovoljna akademija Tihana Korać ovim je povodom izjavila: ''Za ovaj uspjeh zaslužan je cijeli tim koji je radio na ideji Zadovoljna akademije. Osim što su svi uključeni doprinijeli svojim znanjem i iskustvom, iskrena predanost projektu članova tima i entuzijazam u svakoj fazi njezina stvaranja, razlozi su uspjeha Zadovoljna akademije. Naš najveći ponos su polaznice Akademije kojima su dodijeljene edukacije otvorila mnoga vrata, a nekima od njih i osigurala i radna mjesta. Ulazak u finale ove prestižne nagrade potvrđuje nam da se rad, znanje, konstantno učenje i timski rad itekako isplate."

Zadovoljna akademija je nastojanje lifestyle portala Nove TV da žene osnaži u doslovnom smislu, nudeći konkretna rješenja. Odabrani alat za to bilo je cijelo životno učenje, a konačni projekt osmišljen je kao dugoročno rješenje za žene i uključivao je 15 edukacija za 15 žena koje su mogle birati između 21 ponuđenog edukativnog programa. Uspješnom provedbom prve generacije Zadovoljna akademije, zadovoljna.hr postaje prvi i jedini portal u kategoriji koji donosi opipljivo rješenje za poboljšanje položaja žena na tržištu rada u RH. Edukacije još uvijek traju, a već su dvije polaznice zahvaljujući Akademiji promijenile radno mjesto u željeno radno mjesto, što se smatra najvećim postignućem projekta. U periodu od otvaranja do zatvaranja prijava u samo tri tjedna pristiglo je 3.157 prijava žena iz svih dobnih skupina (16-68 godina), čak 216% više od očekivanog broja. Prijave za edukacije pristigle su iz svih 11 ponuđenih gradova u svim hrvatskim regijama i iz svih dobnih skupina. Video materijali ove kampanje pregledani su 800.000 puta, a isto toliko puta poslana je poruka ženama da nikada ne prestanu ulagati u vlastiti razvoj. 3.157 žena učinilo je prvi korak prijavom za Zadovoljna akademiju. Broj onih koje su na drugi način odlučile uložiti u njega ostaje nemjerljiv.

Osim projekta Zadovoljna akademija finalisti nagrade ''Digiday Media Awards Europe'' u kategoriji ''Best Live Event'' su i Refinery29 and Nars (''Power Mouth''), Viacom International Media Networks (2017 MTV Europe Music Awards) i Bloomberg Media Group and HPE (HPE Green Room: London). Dobitnici nagrade bit će proglašeni na gala dodjeli Digiday Media Awards Europe 31.svibnja u Londonu.

O projektu Zadovoljna akademija: https://zadovoljna.dnevnik.hr/tema/zadovoljna+akademija/

