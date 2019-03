Odlukom sisačke gradonačelnice Kristine Ikić Baniček i ove će godine, uoči uskrsnih blagdana, biti isplaćena uskrsnica umirovljenicima i nezaposlenim osobama sa sisačkog područja, za što je u gradskom proračunu za ovu godinu osigurano 2,4 milijuna kuna.

Pravo na uskrsnicu, koja će se isplaćivati od 25. ožujka do 20. travnja, ostvaruje oko 13.000 Siščana kojima će se novac isplaćivati na gradskim blagajnama na Gradskoj tržnici u Sisku, tržnici u Capragu i u Sisačkom vodovodu tijekom redovitoga radnog vremena. Svi umirovljenici i nezaposleni s prebivalištem na području grada Siska dobit će na kućnu adresu obavijest o uskrsnici, koju, kao i osobnu iskaznicu, trebaju imati pri isplati.

Pravo na uskrsnicu imaju svi umirovljenici i nezaposlene osobe s prebivalištem na području grada Siska. Umirovljenici s mirovinom do 1500 kuna dobit će 300 kuna, oni s mirovinom od 1500 do 2000 kuna dobit će 200 kuna, 150 kuna dobit će umirovljenici s mirovinom od 2000 do 3000 kuna, a 100 kuna će dobiti umirovljenici s mirovinom od 3000 do 5000 kuna. Nezaposleni imaju pravo na uskrsnicu od 150 kuna. (Hina)