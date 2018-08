I ove školske godine Grad Vukovar za sve će vukovarske osnovnoškolce osigurati besplatne udžbenike, bilježnice, kao i preobuku, najavio je danas na konferenciji za novinare u Vukovaru gradonačelnik Ivan Penava.

"Mjeru nabave udžbenika provodimo već petu godinu, a iako je starim zakonom predviđeno da se udžbenici kompletno mijenjaju svake četvrte godine, zbog najavljenog novog zakona o udžbenicima, i ove školske godine osnovnoškolci će dobiti stare udžbenike," rekao je Penava te dodao da je grad Vukovar osigurao 300.000 kuna za zamjenu trajno oštećenih starih udžbenika.

Uz to, Grad Vukovar u suradnji s gradskim Vodovodom osigurao je daljnjih 200.000 kuna za nabavu novih bilježnica s motivima Vukovara za sve osnovnoškolce, a u suradnji s "Borovom" osigurao je i 200.000 kuna za nabavu 941 para "cvički" (školskih šlapica) za učenike od 1. do 4. razreda te 955 pari startasica za učenike od 5. do 8. razreda.

Penava je najavio da će udžbenici i bilježnice učenike dočekati na klupama s prvim danom nove školske godine, dok će se preobuka osigurati tijekom rujna jer je potrebno odabrati veličinu i boju obuće za svakog učenika. Zamjenik vukovarskog gradonačelnika Marijan Pavliček istaknuo je da Grad za različite demografske i socijalne mjere pomoći svojim sugrađanima osigurava na godišnjoj razini 15 milijuna kuna, a jedna je od mjera i sufinanciranje prijevoza osnovnoškolaca s 900.000 kuna.