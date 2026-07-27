Vučić objavio video: "I koliko god ovo bilo odvratno..."

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je poruku za muškarca koji mu je prijetio smrću te poručio da se "ne osjeća ugroženo".

"Ovako ću ti odsjeći glavu..." poručio je muškarac koji je uhićen zbog jučerašnjih prijetnji koje je na Facebooku uputio Vučiću.

Srpski predsjednik danas mu je odgovorio, poručujući da mu oprašta te da mu je spreman pružiti i ruku.

"On, siguran sam, nije ovoliko loš i nije onakav kriminalac kakvim se htio predstaviti. Siguran sam, jer ono što je rekao rezultat je manipulacije od strane onih koji su htjeli podijeliti Srbiju, onih koji su podijelili naše obitelji, onih koji su putem svojih mainstream medija, društvenih mreža, s ogromnim novcem izvana, htjeli uništiti našu voljenu domovinu. On je samo jedna od osoba koja je podlegla njihovu pritisku, njihovim lažima i neistinama", poručio je Vučić.

Dodao je da nije ni tužitelj ni sudac.

"I koliko god ovo bilo odvratno slušati, pokušat ću mu proceduralno i pravno pomoći. Mogu, ne zato što sam predsjednik, nego zato što sam bio meta tako gnjusne prijetnje. I reći ću, a to mu sigurno pomaže, pritom, da se ne osjećam ugroženo. I radujem se tome da za pola godine, ili godinu dana, neće reći 'Žao mi je, predsjedniče', nego 'Žao mi je, Aleksandre'", dodao je.