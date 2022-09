Promjena vremena je sve bliže. Vremenska prognoza pokazuje još jedan sunčan i vruć dan, a zatim nas u četvrtak čekaju pljuskovi na zapadu, dok će u petak posvuda biti oblačno, vjetrovito i hladnije, uz čestu i obilnu kišu doznaje meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Ujutro malo do umjereno oblačno, uglavnom uz visoke, prozirne oblake. Najviše oko Kvarnera, dok je najviše sunca i plavog neba u Dalmaciji. Od jutra vjetrovitije, na kopnu uz slab do umjeren jugozapadnjak, a na obali jugo. U unutrašnjosti temperatura oko 15, a na Jadranu 20 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj vjetar ječi, tako da će biti vjetrovito, uz umjeren do jak jugozapadnjak, te djelomice sunčano, uz sve više visokih oblaka. Temperatura oko 30 stupnjeva.

U Slavoniji pretežno sunčano, nebo prošarano tankim oblacima. Vjetar će polako jačati, no i ovdje će puhati topao jugozapadnjak. Temperatura do 31.

Na sjevernom Jadranu i u gorju umjereno do pretežno oblačno. Najoblačnije oko Rijeke i u njezinu zaleđu, gdje može pasti malo kiše. Jugo će ojačati na umjereno do jako. Temperatura na obali oko 28, a u gorju od 22 do 26.

Poslijepodne, sa sjevera, i u Dalmaciji malo naoblake, no i dalje ostaje pretežno sunčano. I ovdje će jugo jačati, na umjereno do jako, uz temperaturu oko 29 stupnjeva.

Temperatura mora je i dalje između 23 i 25, još uvijek ugodno za kupanje. UV indeks uglavnom umjeren. Samo u Dalmaciji visok, zbog manje oblaka.

Zatim, u četvrtak kreće promjena. Bit će još oblačnije, ali i dalje toplo. Na kopnu poslijepodne uz pljuskove. U petak oblačno i hladnije, često uz kišu koje će povremeno biti i u subotu kad će biti još hladnije.

I na obali sve oblačnije, uz sve jače jugo. Na sjeveru će već u četvrtak biti pljuskova, dok drugdje oni stižu u petak. To će biti najoblačniji i najkišovitiji dan ovoga tjedna. U subotu će pak okrenuti na olujnu buru.

