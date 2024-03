U tjedan smo ušli s olujama i pljuskovima: Donosi li ostatak tjedna stabilizaciju vremena?

Puno kiše, grmljavine i jakog juga imali smo tijekom vikenda na Jadranu. Razlog tako nestabilnom i vjetrovitom vremenu je ciklona i pripadajuća fronta koje su se premještale preko naše zemlje. One sad polako odmiču dalje na istok, a nama tlak zraka raste i vrijeme se postupno stabilizira. Ipak, i u utorak će biti još malo kiše i lokalnih pljuskova…



Ujutro promjenjivo do pretežno oblačno. Više oblaka, uz malo povremene kiše, bit će u unutrašnjosti, a više sunca na obali, no i tamo je moguća prolazna kiša, a u srednjoj i južnoj Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Bit će pomalo vjetrovito, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar na kopnu te bura na moru. Samo će na krajnjem jugu i dalje puhati jugo. Najniža temperatura oko 10 na obali te oko 6 u unutrašnjosti, samo u Gorskom kotaru i Lici hladnije. Tamo će biti oko 2, pa je u višim predjelima moguće i malo snijega.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, lokalno uz još malo kiše iako će ona biti rjeđa nego ujutro, a kasnije popodne su moguća i sunčana razdoblja, osobito na zapadu. Dan će biti svjež, puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, uz temperaturu od 10 do 13 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu ostaje većinom oblačno i u drugom dijelu dana. Povremeno uz još malo slabe kiše. Nešto veća vjerojatnost za nju je duž Drave. I ovdje će biti svježe, pa i pomalo hladno, zbog kombinacije umjerenog sjeverozapadnog vjetra i temperature koja će rasti do 10, 11 ili najviše 12 Celzijevih stupnjeva.



Istra će biti najsunčaniji dio Hrvatske, a puno sunca bit će i u Primorju i na Kvarneru, ali tamo povremeno uz više oblaka može biti i kraćih, lokalnih pljuskova. Puhat će slaba do umjerena bura pod Velebitom, drugdje maEstral, uz temperaturu oko 14. U Gorskom kotaru i Lici oblačnije. Ovdje će biti umjereno do pretežno oblačno. Povremeno može padati slaba kiša, a temperatura će biti oko 10.



U Dalmaciji promjenjivo oblačno, bit će više sunca nego ujutro i manje kiše, manje pljuskova. Lokalno su mogući još uglavnom na jugu. Puhat će umjerena tramontana, samo na krajnjem jugu još jugo, a zatim navečer bura, no samo umjerena. Najviša temperatura od 13 do 15.



Od srijede će na kopnu svakim danom biti više sunca. Ipak, povremeno i lokalno može pasti i još malo kiše, ponajprije u srijedu u Slavoniji. Ujutro je pak moguća magla, osobito u četvrtak i petak. Vjetar će biti uglavnom slab, sjeverozapadnog smjera. Jutra sve hladnija, a dani postupno topliji do vikenda će biti iznad 15 Celzijevih stupnjeva.

Na obali sljedećih dana djelomice do pretežno sunčano i uglavnom suho. Puhat će slab do umjeren maestral, a ujutro bura. Temperatura će i ovdje blago rasti, ujutro će biti oko 9, a danju od 16 do 18 stupnjeva.



