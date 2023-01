Malo kiše, malo sunca, takvo se vrijeme čini zadnjih dana. Očekuje li nas ista situacija i idućih dana, otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Tijekom noći i jutra preko našeg područja premještao se atmosferski poremećaj i donio oborine. Ne mnogo, palo je uglavnom do 5 litara kiše po četvornom metru: najviše – 7, izmjereno je na meteorološkoj postaji u zagrebačkoj zračnoj luci. Na Zavižanu 3 centimetra novog snijega, u Begovom razdoblju u Gorskom kotaru 1 centimetar. Kiše, a možda i malo snijega bit će u noći na subotu, dok značajnije oborine očekujemo u sljedećem tjednu.



Vrijeme u petak, umjereno do pretežno oblačno, onako prohladno i veći dio dana suho. Ujutro je ponegdje u unutrašnjosti moguća magla, a uz obalu malo bure. Najviše sunca, na jugu, ali rano ujutro, potom će se oblačni sloj brzo proširiti na cijelu zemlju. Danju prohladno, no ujutro u unutrašnjosti pravo hladno uz temperaturu od -3 do 2 stupnja. Na moru će biti od 5 do 9.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno, a prema kraju dana i u noći na subotu lokalno je moguće i malo kiše, u najvišem gorju susnježice i snijega. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura će biti između 7 i 10 stupnjeva.



U Slavoniji i Baranji u petak promjenjivo oblačno, tijekom dana većinom i suho, a malo kiše izgledno je tek u noći na subotu. Vjetar slab, ponegdje umjeren jugoistočni, temperatura oko 7 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, uz mogućnost za malo kiše mjestimice prema večeri. U noći u najvišem gorju susnježica i snijeg. Zapuhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na moru i jugo. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 6, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.



I u Dalmaciji će u petak biti oblačnije nego u četvrtak, a osobito poslijepodne. Krajem dana i malo kiše, vjerojatnije u noći na subotu. Zapuhat će jugo, a temperatura će biti većinom od 12 do 14 stupnjeva.



Vrijeme za vikend na kopnu barem djelomice sunčano i uglavnom suho. Ujutro je mjestimice moguća magla. Više oblaka očekuje se u nedjelju, poglavito u gorju gdje već kasnije poslijepodne može i kišiti. U noći na ponedjeljak slijedi jače naoblačenje s kišom koja do sredine dana lokalno može biti obilna. A u gorju će padati i snijeg. Za vikend slab do umjeren jugozapadnjak, potom u ponedjeljak sjeverac. Dnevna temperatura će uz južinu prvo porasti, dok će već početkom novog tjedna ponovno biti hladnije i primjerenije dobu godine.



Nakon mjestimične kiše još u subotu prijepodne na jugu, na većem dijelu Jadrana će prevladavati sunčano, najviše u Dalmaciji. Više oblaka očekuje se na sjevernom dijelu u nedjelju, a poslijepodne može biti i kiše. Jače naoblačenje i intenzivnija oborina i ovdje u noći na ponedjeljak i ponedjeljak prijepodne kad lokalno može biti obilna, a kišovito će se potom do kraja dana zadržati na jugu. U subotu slaba do umjerena bura, u nedjelju jugo koje će prema kraju dana jačati, a u ponedjeljak i okretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura bez promjene ili za vikend uz južinu malo viša.



Sljedeći tjedan očekujemo dosta oborina, što kiše, što snijega, a čini se da će biti i osjetno hladnije. Je li to povratak prave zime? U petak donosimo više informacija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.