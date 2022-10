Rana jesen sa svim svojim bojama nastavlja se. Izmjenjivat će se sunce i oblaci, ponegdje i povremeno moguće i malo kiše, ali cijeli tjedan razmjerno toplo. Realne šanse za lokalno izraženiju oborinu postoje tijekom dana jedino na jugu zemlje. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U prvom dijelu dana tek malo kiše mjestimice na moru. U većini krajeva djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku te uglavnom suho. Na kopnu bez vjetra, ujutro uz maglu. Na sjevernom Jadranu bura, južnije burin, a pomalo i jugo. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 11, a na Jadranu između 13 i 17 stupnjeva.

Djelomice sunčano zadržat će se u središnjoj Hrvatskoj i poslijepodne. Vrijeme uglavnom suho, uz promjenjivu naoblaku, ali i sunčana razdoblja. Temperatura, od 16 do 19 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji i Baranji, uz umjerenu, prolazno i povećanu naoblaku, no uglavnom bez kiše. Temperatura će biti oko 20 ili blizu 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu mjestimice malo kiše. Više oblaka u gorju uz sunčana razdoblja, no i na moru poslijepodne promjenjivije. Bura će oslabjeti i okrenuti na slabo do umjereno jugo i istočni vjetar. Temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 15 do 19, a u Istri i priobalju te na otocima sjevernog Jadrana 20ak do 24 stupnja.

Oblaci će se sve više skupljati i u Dalmaciji gdje će polako rasti vjerojatnost za kišu. Uz jači razvoj oblaka navečer su na jugu pri tom mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Puhat će umjereno, krajem dana na jugu već i jako jugo. Temperatura od 20 do 24 stupnja.

U nastavku tjedna u kopnenim krajevima očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, sa sunčanim razdobljima, no neće biti posve stabilno. Ponegdje će biti moguće malo kiše, prije svega na istoku i u gorju. Ujutro mjestimice i magla ili niski oblaci, poglavito u utorak. Temperatura se neće značajnije mijenjati, tek na mjestima možda mrvicu svježije.

Na Jadranu idućih dana djelomice, a tu i tamo čak i pretežno sunčano. Oovremeno će biti i povećane naoblake, no veći dio razdoblja ipak suho. Ponekog pljuska s grmljavinom još može biti u noći na utorak te u utorak ujutro na jugu. Pri tom kiša lokalno može biti izraženija. Jugo će slabjeti pa će biti malo bure, zapuhat će i sjeverozapadnjak, no već u srijedu vjetar će općenito oslabjeti pa će u četvrtak na moru biti dosta mirno. Temperatura se ni ovdje do kraja tjedna neće značajnije mijenjati, zadržat će se razmjerno toplo.

Za vikend isto tako možemo reći toplo, čini se da je moguće i malo kiše, prije svega na Jadranu, no postoje naznake i za jačanje termobaričkog grebena s kojim bi od nedjelje posvuda bilo više sunca, ali i još malo toplije nego svih ovih dana.

