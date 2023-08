Nakon brze hladne fronte stiže nam još jedna promjena vremena: Detalje donosi Nikola Vikić-Topić

Sa zapada ništa novo – stiže nam hladna fronta koja će se u utorak navečer brzo premještati preko naše zemlje dalje na istok. Tako očekujemo kišu, pljuskove i grmljavinu, dok će se već u srijedu vrijeme smirivati, na sjevernom Jadranu ujutro uz jaku buru.



Prijepodne ćemo već imati sunčana razdoblja u mnogim predjelima. Na Jadranu će biti pretežno sunčano. Samo na krajnjem jugu malo oblačnije, pa tamo rano ujutro može biti ponekog pljuska i grmljavine. U unutrašnjosti umjereno oblačno, u Slavoniji je moguće još malo prolazne kiše. Na sjevernom Jadranu će u srijedu navečer zapuhati jaka i olujna bura koje će biti još u srijedu prijepodne, najdulje do 10 sati. Drugdje jugo, a u unutrašnjosti jugoistočni vjetar. Najniža temperatura od 14 do 17 na kopnu te od 21 do 26 na Jadranu.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno je moguć poneki kratak pljusak, osobito na jugu i jugozapadu, ali to će biti rijetka pojava. Puhat će slab do umjeren vjetar južnih smjerova i bit će manje vruće nego u utorak – od 26 do 28 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji poslijepodne više sunca nego ujutro. Bit će pretežno sunčano i ugodnije nego u utorak, uz malo nižu temperaturu – oko 28. Jugoistočni vjetar će poslijepodne ojačati, na slab do umjeren.



U Istri i na Kvarneru u srijedu sunčano i vruće, uz malo oblaka. U unutrašnjosti Istre može biti kraćeg pljuska. Najviša će temperatura biti oko 30 stupnjeva. Nakon jutarnje jake bure, poslijepodne će zapuhati umjereno jugo. U Gorskom kotaru i Lici umjereno oblačno, ovdje će se nakon fronte u utorak navečer u srijedu malo sporije razvedravati. Lokalno će biti još kraćih pljuskova, a više sunca očekujemo kasno poslijepodne. Najviša temperatura od 24 do 27 stupnjeva, a vjetar će okrenuti na umjeren jugozapadni.



U Dalmaciji sunčano i vruće uz slabo do umjereno jugo. U unutrašnjosti će povremeno biti malo više oblaka pa će lokalno biti kraćih pljuskova i grmljavine. Maksimalna temperatura od 30 do 33.



U četvrtak na kopnu sunčanije i toplije - ponovno će biti vruće, iznad 30 stupnjeva. Tad je samo mala mogućnost za lokalne pljuskove. Zatim, u petak jače pogoršanje. Stiže nam naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u drugom dijelu dana te u noći na subotu. Lokalno će pasti obilnija kiša. U subotu još promjenjivo, uz lokalne pljuskove. Vjetar će, u četvrtak biti slab do umjeren jugozapadni, zatim od petka navečer sjeverni. A s tim sjevercem, kišom i pljuskovima, osjetno će zahladnjeti – pa će u subotu maksimalna temperatura biti oko 23.



Na Jadranu u četvrtak sunčano, vruće i sparno uz jugo. U petak će jugo jačati kao najava pogoršanja koje stiže sredinom dana, prvo na sjeverni Jadran, a kasnije i u Dalmaciju. Duž cijele obale su lokalno moguće nevere, prolazno uz jaku tramontanu. U subotu više sunca, ali uz još poneki pljusak, a tad će biti i osjetno svježije, i dalje s burom i tramontanom.



U svakom slučaju, u srijedu u cijeloj zemlji dosta sunca, no prije toga, u utorak navečer preko nas prolazi fronta koja će donijeti čestu kišu, pojačan sjeverni vjetar, a ponegdje i pljuskove s grmljavinom. Lokalno može biti i tuče – no nije velika vjerojatnost za nju.

