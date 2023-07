Gdje je nestalo ljeto? Meteorolog otkriva do kada će nam trebati kišobrani

Premještanjem doline dalje na istok, vrijeme će u našim krajevima u nedjelju biti povoljnije, ali i sam pogled na kartu daje na znanje kako nad Mediteranom nema one dobro poznate stabilne zračne mase, Azorske anticiklone koja nam ljeti obično donosi dugi niz sunčanih i vrućih dana.

Ona se zadržava dalje nad Atlantikom, i prema dugoročnoj prognozi, male su šanse da se u narednim tjednima nešto promijeni.



To ne znači da neće biti lijepog vremena, nego samo da će lijepi i sunčani dani češće nego neke druge godine ovog srpnja imati prekide uz poneki pljusak, za sad izglednije u kopnenim krajevima.

Tako i nedjelja ujutro, iako povoljnije, ne i posve stabilno. U unutrašnjosti će biti barem djelomice, a na Jadranu i pretežno sunčano.

Na kopnu možda još i malo kiše ili poneki pljusak, a onih s grmljavinom ujutro još može biti i na krajnjem jugu. Na moru malo bure ili burin, inače će puhati većinom sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 18, a na Jadranu od 17 do 21 stupanj.



Poslijepodne djelomice ili pretežno sunčano, tek rijetko uz mogućnost za malo kiše mjestimice. Zadržat će se vrlo toplo, temperatura će biti oko 28 stupnjeva.



I u Slavoniji i Baranji u nedjelju dovoljno sunca, ali lokalno je isto moguće malo kiše ili kraći pljusak tijekom dana. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 28 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj bit će djelomice sunčano, dok će na sjevernom uglavnom Jadranu prevladavati vedro. Uz jači razvoj oblaka u gorju i u unutrašnjosti Istre poslijepodne može biti pljuskova i grmljavine. Na moru će puhati većinom umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Temperatura u gorju oko 25, a na moru između 27 i 29 stupnjeva.



I u Dalmaciji će većinom prevladavati sunčano, uz više oblaka u zaleđu uglavnom poslijepodne uz poneki pljusak, moguće praćen grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti najčešće od 27 do 29 stupnjeva.



Temperatura mora je uglavnom 23 ili 24 stupnja. Ponegdje tek 22 ili 25.



A vrijeme će na kopnu i u prvoj polovici sljedećeg tjedna biti nestabilno, uz izmjenu sunčanih razdoblja s onim oblačnijima koji će nositi i pljuskove i grmljavinu. Prvo u ponedjeljak poslijepodne i prema večeri lokalno, a onda od utorka i češće u kopnenim krajevima. Uz umjeren sjeveroistočnjak u utorak će biti i malo manje toplo. Inače, blizu 30.



Na Jadranu će pak prevladavati sunčano te će biti i vrlo toplo. Pljuskovi su izgledni uz jači dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pa nije isključeno da se poneki spusti i do obale. No rijetko. Šanse za takvo nešto su realnije u utorak uz obalu sjevernog Jadrana. U ponedjeljak će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a od utorka većinom sjeverozapadnjak. Temperatura se na moru ni idućih dana neće značajnije mijenjati.



I u drugoj polovici tjedna više sunčana i suha vremena očekuje se na Jadranu, dok će u unutrašnjosti sporadični pljuskovi biti češći. Posvuda će se zadržati vrlo toplo i vruće.

