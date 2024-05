Nakon reda sunca, očekuje nas red kiše: Detalje otkriva meteorolog Vikić-Topić

S jugozapada se Hrvatksoj približava jedan frontalni poremećaj koji će u četvrtak jače destabilizirati atmosferu te donijeti izraženije pljuskove i grmljavinu u drugom dijelu dana. Ipak, riječ je o relativno brzom i kratkom pogoršanju, tako da će već od petka biti sunčanije vrijeme.

U Četvrtak ujutro još će biti sunca i samo rijetko malo kiše, uz promjenjivu naoblaku. Najsunčanije će biti u Dalmaciji, a zatim u Slavoniji, dok je najveća mogućnost za malo kiše u središnjoj Hrvatskoj, Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu.

U četvrtak će biti i vjetrovito, još vjetrovitije nego u srijedu. Na kopnu će puhati slab do umjeren jugoistočni vjetar, a na moru umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura od 11 do 13, a na obali od 16 do 19.



Poslijepodne u četvrtak će u središnjoj Hrvatskoj biti sve oblačnije i sve je veća mogućnost za kišu i jake pljuskove s grmljavinom, osobito nakon 17 sati. Uz granicu sa Slovenijom lokalno će pasti obilnija kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a najviša temperatura od 20 do 22. Zatim, uz kišu, svježije.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također nestabilnije i malo oblačnije poslijepodne. Ali ovdje će pljuskovi ipak biti rjeđi nego na zapadu i bit će više sunčanih razdoblja. Navečer zatim raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Puhat će slab do umjeren istočni i jugoistočni, na udare mjestimice jak. Najviša dnevna temperatura oko 22.



U Istri i Primorju, pretežno oblačno. Sve manje će biti sunčanih razdoblja, a sve češća kiša i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo, uz temperaturu 21, 22 Celzijeva stupnja.

U Gorskom kotaru i Lici pretežno do potpuno oblačno. Često uz kišu, a lokalno i jače pljuskove. Vjetar slab, a temperatura od 17 do 20.



U Dalmaciji djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom. U popodnevnim satima bit će uglavnom suho, rijetko uz poneki pljusak, a zatim navečer, raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu, osobito na sjevernom dijelu. Puhat će umjereno do jako, mjestimice i olujno jugo, uz najvišu temperaturu od 23 do 25.

Vrijeme u naredna tri dana

U petak će na kopnu biti sunčanije i toplije nego u četvrtak, poslijepodne rijetko uz još poneki pljusak, ponajprije u Slavoniji.

U subotu sunčano, suho i vrlo toplo, oko 26 tupnjeva, a u nedjelju promjenjivo oblačno, i dalje sa sunčanim razdobljima, ali i uz nešto veću mogućnost za lokalne pljuskove poslijepodne.

Vjetar će ovih dana biti slab do umjeren jugozapadni.



Na obali u petak i subotu sunčano, često i vedro. Potom u nedjelju oblačnije i promjenjivije. Bit će još sunca i tada, ali poslijepodne raste mogućnost za pljuskove i grmljavinu.

I dalje će puhati jugo, većinom slabo do umjereno, a temperatura će danju biti oko 25.



U četvrtak u poslijepodnevnim i večernjim satima stiže jače pogoršanje. Zahvatit će zapad Hrvatske, dakle Istru, Primorje, Gorski kotar, središnju Hrvatsku te Zagorje i Međimurje. Lokalno je moguće i nevrijeme s obilnijom kišom u kratko vrijeme.

No, za vikend zato već sunčanije.

