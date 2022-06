Lipanj je u našim kopnenim krajevima najnestabilniji mjesec u godini, pa je poslijepodne u petak na kopnu ponovno bilo kraćih, lokalnih pljuskova. Kakvo nas vrijeme očekuje ovoga vikenda u vremenskoj prognozi otkrio je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

Tijekom noći s petka na subotu poneki je pljusak moguć u Zagorju, Međimurju, Podravini i Gorskom kotaru. Uskoro nam stiže stabilnije i vrlo vruće vrijeme, no prije toga imat ćemo još jedan nestabilan dan.

Subota počinje sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će biti slab, u Dalmaciji burin, a na sjevernom Jadranu jugozapadni. Najniža noćna temperatura na kopnu od 16 do 19, a na obali oko 24 stupnja.

U subotu poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj uz sve više oblaka, pa će već rano popodne, nakon 13 sati, biti kraćih, prolaznih pljuskova i grmljavine. Mogu biti i jače izraženi. Zapuhat će umjeren sjeverac. Temperatura oko 30 stupnjeva, no uz te pljuskove i vjetar, nakratko može biti i 5 do 10 stupnjeva niža.

U Slavoniji u subotu slično. U početku sunčano i vruće, oko 31 stupanj. Onda rano popodne sve više oblaka, pa i sve veća mogućnost za kraće, lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito duž Drave. Vjetar će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti Istre, oko Rijeke te u Gorskom kotaru rano popodne postoji mogućnost za kraće pljuskove. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura na obali oko 32, a u gorju od 24 do 28.

U Dalmaciji će se sredinom dana prolazno naoblačiti. Kratak pljusak moguć je uz granicu s Bosnom i Hercegovinom. No ubrzo ide razvedravanje pa će prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren maestral , no svejedno će biti vruće s najvišom temperaturom oko 32.

I u petak je more bilo toplo, temperatura mu je većinom 25, 26 stupnjeva, no s obzirom na prognozu do kraja mjeseca doći će i do 27.

U subotu će biti malo više oblaka nego u petak, osobito sredinom dana, pa će UV indeks biti malo niži, no i dalje većinom visok tako da ne treba zanemariti sunčevo zračenje.

Idući dani na kopnu sunčani, vrlo vrući i malo stabilniji, bez pljuskova. Noćna će temperatura biti od 16 do 20, a najviša dnevna od 32 do 35.

Na Jadranu od nedjelje do utorka pretežno vedro i neugodno vruće. Najniža noćna temperatura oko 24, a danju do 34 stupnja, sa slabim do umjerenim maestralom.

Dakle, u subotu još pljuskovi, osobito u unutrašnjosti, nakon 13 sati, a onda nekoliko mirnijih dana, bez pljuskova i nevremena, ali uz visoku temperaturu koja može biti opasna za zdravlje, osobito za starije. Zato je u ponedjeljak i utorak najbolje smanjiti boravak vani te izbjegavati direktno sunčevo zračenje.

