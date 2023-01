Kako nas vrijeme očekuje idući tjedan? U kopnene predjele vraća se sunce. U početku će posvuda biti djelomice do pretežno sunčano, ali uz hladna jutra. Zatim od sredine tjedna promjenjivije pa će povremeno biti malo kiše - moguća je i na obali i u unutrašnjosti, a od utorka nam posvuda ide zatopljenje. Prognozu vremena donosi Nikola Vikić-Topić.

Najjači udari bure u petak bili su na Krčkom mostu 151 km/h, a kod Novog Vinodolskog 148 km/h. Palo je i malo snijega – najviše u Iloku, sedam centimetara, dok je u Gorskom kotaru palo četiri centimetra. Idućih će se dana stari snijeg slegnuti, ali još će malo novoga padati, tako da ostaje za vidjeti hoće li ukupni snježni pokrivač u Delnicama prijeći jedan metar.

Subota ujutro na kopnu ponovno oblačno, sivo i tmurno. Povremeno uz slab snijeg – najveća vjerojatnost za njega je u Gorskom kotaru, Lici te duž Posavine. Puhati će slab do umjeren sjeverac, pa će uz temperaturu oko -2 Celzijeva stupnja, biti vrlo hladno.

Na obali sunčano, samo uz malu do umjerenu naoblaku. I dalje će puhati bura, biti će osjetno slabija nego danas, ali još uvijek umjerena do jaka s pokojim olujnim i orkanskim udarom, pa je i dalje na snazi žuti meteoalarm. Zbog bure će biti vrlo hladno – uz temperaturu od dva do šest Celzijeva stupnja.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj biti će oblačno. U Zagorju i Međimurju uz kraća sunčana razdoblja, dok je na jugu regije, oko Karlovca, Siska, Kutine, moguće malo slabog snijega. Puhati će slab do umjeren sjeverac i biti će hladno uz najvišu temperaturu oko dva Celzijeva stupnja.

I u Slavoniji će poslijepodne biti oblačno i hladno. Povremeno uz malo slabog snijega, osobito u Posavini i oko nje, iako ga kasno navečer može biti i u Baranji. Puhati će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, pa će uz temperaturu oko dva Celzijeva stupnja biti hladno.

U Istri, na Kvarneru te u Primorju – sunčano, uz malo oblaka te i dalje buru. Ona će biti slabija nego danas i tijekom dana će nastaviti slabjeti, no i dalje će puhati bar umjereno do jako - pod Velebitom s olujnim udarima tako da će uz maksimalnu temperaturu od četiri do osam stupnjeva biti prilično hladno.

U Gorskom kotaru i Lici oblačno te povremeno sa slabim snijegom. Puhati će slab sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko nule.

I na jugu, u Dalmaciji, sunčano. Puhati će uglavnom umjerena bura s jakim udarima. Temperatura na obali od osam do 11 Celzijevih stupnjeva, a u unutrašnjosti oko šest.

U nedjelju će na kopnu još biti većinom oblačno, ujutro je moguće vrlo malo snijega, dok će se poslijepodne sa zapada djelomično razvedravati. Početkom idućeg tjedna sunčanije, ali uz osjetno hladnija jutra, do -6, u gorju i do -10 Celzijevih stupnjeva, uz mraz, a mjestimice i kratkotrajnu maglu. Dnevna temperatura, s druge strane, u porastu, osobito u utorak kad će ići do sedam stupnjeva.

Na Jadranu nastavak pretežno sunčanog vremena, uz malo oblaka. I dalje će puhati bura, ali znatno slabije. Jutra će biti hladna, s temperaturom od jedan do tri, a dani svježi, oko 10 stupnjeva. Ipak, daleko je to od onog osjećaja hladnoće kakav je bio danas, uz buru – idući će dani ipak biti ugodniji od toga.

