Svibanj nastavlja stopama travnja – promjenjivo i kišovito. Nakon sunca u ponedjeljak, kojeg je bilo u mnogim predjelima, u srijedu ulazimo u jedno vrlo promjenjivo, nestabilno i svježe razdoblje koje bi moglo potrajati 10-ak dana...

Stiže nam nova destabilizacija. Nad Ligurskim morem će se u srijedu formirati ciklona i polako premještati nad Jadran. Pri tome će se malo produbiti odnosno ojačati. S ciklonom nam stiže i ova okludirana fronta, iz smjera juga-jugozapada, dok nam se druga približava sa sjeverozapada, pa će nam iz tih smjerova stizati oblaci, a kasnije tijekom dana te noći i kiša.

Ujutro će na kopnu još biti djelomice do pretežno sunčano, osobito u Slavoniji. Na Jadranu više oblaka, tamo će biti umjereno, na sjeveru i pretežno oblačno, a kako će se približavati podne, moguće je već i malo kiše, ponajprije u istri.

U Dalmaciji će puhati slabo do umjereno jugo, u primorju bura, a temperatura će na obali biti od 13 do 16 stupnjeva. Na kopnu slab jugoistočni vjetar, no imat ćemo pomalo svježe jutro, s temperaturom od 6 do 8.

Poslijepodne u središnjoj hrvatskoj sve više oblaka. Bit će pretežno do potpuno oblačno, ali u većini krajeva suho. Tek će navečer biti malo kiše, osobito na jugu i jugozapadu, oko Karlovca, Siska te prema gorskom kotaru i lici. Kasnije, u noći na četvrtak, kiša će zahvatiti većinu predjela. Puhat će slab vjetar, istočnih smjerova, a temperatura će biti oko 18.

Slavonija će u srijedu biti najsunčaniji dio hrvatske, iako će poslijepodne biti malo više oblaka nego ujutro. Temperatura će rasti do vrijednosti oko 19 Celzijevih stupnjeva, no bit će pomalo vjetrovito, uz umjeren istočni i jugoistočni vjetar, pa će na trenutke biti svježe.

U Istri, primorju i gorju drugi dio dana pretežno do potpuno oblačan. U mnogim krajevima uz kišu, koja će češće padati nego ujutro. Uz obalu će puhati uglavnom umjerena bura, a na moru, južnije, od Lošinja - jugo. Temperatura na obali od 17 do 19, a u gorju 11 do 15 – dakle posvuda će biti svježije nego u utorak.

I u Dalmaciji tijekom dana sve oblačnije. Već je moguć i poneki pljusak, a zatim će kasno poslijepodne i navečer kiša biti sve češća pojava. Puhat će umjereno do jako jugo – a temperatura će bit oko 20 stupnjeva.

Druga polovina tjedna na kopnu oblačnija i kišovitija. Bit će promjenjivo, a u četvrtak i pretežno oblačno. Svaki dan uz kišu, barem u jednom dijelu dana, a u četvrtak i većinu dana – tad će na zapadu lokalno pasti obilnija količina. Puhat će slab do umjeren vjetar, istočnih smjerova, i bit će svježe, još malo svježije nego u utorak i srijedu. Jutarnja temperatura oko 10, a poslijepodnevna 15 do 17.

Na Jadranu u četvrtak promjenjivo do pretežno oblačno, uz obilniju kišu, a u Dalmaciji i pljuskove s grmljavinom. Zatim u petak i subotu više sunčanih razdoblja, ali i dalje uz povremenu kišu. Puhat će većinom umjereno jugo, a u četvrtak na sjeveru i jaka bura i tramontana. Temperatura uglavnom od 15 do 20.

Dakle, idućih ćemo dana imati dosta oblaka, kiše, a bit će i svježije od prosjeka za doba godine. Općenito, čini se da bi tako moglo ostati još 10-ak dana (!) - vrlo promjenjivo, uz čestu pojavu kiše.

