Vremenska prognoza pokazuje da će najviše sunčana vremena biti na Jadranu, dok se u unutrašnjosti očekuje zamjetno nestabilnije lokalno uz prolazni razvoj kišnih i grmljavinskih oblaka. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U utorak ujutro na Jadranu će biti pretežno, a u unutrašnjosti djelomice sunčano i većinom suho. Na sjevernom dijelu Jadrana puhat će umjerena i jaka podno Velebita i olujna bura. Drugdje će vjetar većinom biti slab. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu će iznositi od 10 do 15, a na moru od 18 do 21 Celzijevog stupanja.

Danju će u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice ili pretežno sunčano, no mjestimice može biti pljuskova i grmljavina i to uglavnom poslijepodne. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a najviša temperatura iznosit će od 23 do 25 stupnjeva.

U istočnim predjelima vrijeme će biti djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Mjestimice će biti lokalnih nestabilnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a poslijepodne će temperatura i ondje iznositi od 23 do 25 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj vrijeme će u utorak biti djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskom području povremeno će, uz više oblaka, biti lokalnih pljuskova. U gorju će puhati ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, dok će na Jadranu biti umjerena, podno Velebita i olujne bure. Najviša dnevna temperatura u gorju će iznositi od 20 do 22, na Jadranu od 25 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Sredinom dana i poslijepodne, uz umjeren razvoj oblaka, mogući su pljuskovi i grmljavina i to uglavnom u unutrašnjosti i na krajnjem jugu. Na sjeveru Dalmacije će puhati umjerena bura, dok će na južnom vjetar biti većinom slab. Temperatura će iznositi od 25 do 27 stupnjeva.

Sljedećih dana će u unutrašnjosti vrijeme promjenljivo i nestabilno često s kišom, pljuskovima s grmljavinom, osobito na istoku i u unutrašnjosti Dalmacije.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano i vrlo toplo. Samo ponegdje je uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Na sjevernom dijelu puhat će umjerena do jaka bura, a drugdje vjetar većinom slab.

