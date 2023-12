Planirate Novu godinu dočekati na otvorenom? Meteorolog objasnio kakvo vrijeme možete očekivati

Nedjeljno jutro u unutrašnjosti će biti djelomice ili čak pretežno sunčano, te je rano na kopnu mjestimice moguća i magla. Potom će zapuhati jugozapadnjak pa će se magla razići. U gorju i na Jadranu, i to poglavito sjevernom, vrijeme će biti oblačnije, promjenjivo, povremeno i uz kišu. Kiše bi pritom sve do večeri u Dalmaciji trebalo biti doista malo ili ništa, a tijekom dana će najčešća biti na riječkom području. Zapuhat će jugo i jugozapadnjak i prema sredini dana već jačati. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od 1 do 5, u gorju će biti malo viša, a na Jadranu će većinom iznositi od 8 do 12 stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti djelomice ili pretežno sunčano te i dalje osjetno toplije od prosjeka za doba godine. Očekuje se od 14 do čak 17 stupnjeva, uz umjeren i jak jugozapadnjak. U Silvestarskoj noći doći će do naoblačenja, dok se kiša očekuje tek pred jutro. Temperatura će tijekom noći biti između 5 i 10 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji danju će biti dosta sunca. Zapuhat će vjetar s juga, a temperatura će porasti bar do 12, a ponegdje i do 15 stupnjeva. I ondje će se u noći na Novu godinu naoblačiti, no kiše na istoku ne bi trebalo biti sve do jutra. Temperatura će za doček Nove godine iznositi od 4 do 8 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu i prevladavat će oblačno vrijeme, a povremeno će i kišiti, najčešće na riječkom području. Puhat će umjereno i jako jugo i južni vjetar koji će jačati prema kraju dana, dok u gorskoj Hrvatskoj jugozapadnjak u najvišim predjelima na mahove može biti i olujan. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 10 i 15 stupnjeva. U Silvestarskoj noći kiša će biti sve češća, a bit će i prilično vjetrovito.

U Dalmaciji će vrijeme u nedjelju biti promjenjivo, a prema kraju dana moguće je i malo kiše. Jačat će jugo, a dolaskom Nove godine rastu i šanse za kišu. Najviša dnevna temperatura iznosit će između 13 i 16 stupnjeva, a u noći će uz južinu biti tek malo niža. Za doček zapravo nigdje neće biti jako hladno, a poglavito ne na Jadranu. Neugodnosti mogu stvarati tek mjestimična kiša i jugo.

U kopnenoj Hrvatskoj će se idućih nekoliko dana zadržati promjenjivo vrijeme. Kiše će povremeno biti na samu Novu godinu i to uglavnom prijepodne, a potom se ponovno može očekivati u srijedu. U ponedjeljak će prolaskom fronte zapuhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, no već od utorka puhat će jugozapadnjak. Na početku siječnja očekuje se vrlo neobično vjetrovito i iznadprosječno toplo vrijeme.

I na Jadranu će u prvim danima 2024. godine vrijeme biti promjenjivo, povremeno s kišom koja će biti češća u ponedjeljak i srijedu, a u noći na utorak u Dalmaciji su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Većinom će puhati jugozapadnjak, iako će vjetar nekoliko puta i okrenuti smjer – prvo u ponedjeljak, kad će na dijelu Jadrana prolazno zapuhati sjeverozapadnjak. I na moru će biti toplije nego je to početkom siječnja uobičajeno.

