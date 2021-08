Obilje sunca i visoke temperature obilježili su vikend. U noći sa nedjelje na ponedjeljak ipak može pasti malo kiše, a i temperature na kopnu će se blago spustiti pa sljedeći dani neće biti vrući, dok u Dalmaciji zasad nema naznaka promjena, nastavlja se razdoblje sunčanih i vrućih ljetnih dana. Vremensku prognozu donosi Maja Bubalo.

U ponedjeljak će nad našim područjem jačati polje anticiklone koja donosi stabilno vrijeme.

Ipak, još u noći na ponedjeljak i ujutro može pasti malo kiše u sjeverozapadnim i zapadnim predjelima unutrašnjosti, a prolazno može biti i jakog vjetra sjevernih smjerova. Na moru vedro. Na sjevernom Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, u Dalmaciji jugo. Najniža temperatura od 14 u gorju do 21 stupanj u Slavoniji, na moru od 21 do 26 stupnjeva.

Nakon oblačnog prijepodneva, središnje predjele u ponedjeljak očekuje pretežno sunčan dan, s temperaturom od 27 do 29 stupnjeva.

Na istoku zemlje će u nastavku dana također biti manje oblaka, a temperatura malo niža nego u nedjelju, mjerit će se do 31 stupanj.

Na sjevernom Jadranu i u gorju pretežno sunčano. Uz obalu će još biti bure dok će prema otvorenom moru puhati južni vjetar. U gorju vrlo toplo, do 29, a na moru vruće, do 33 stupnja.

U Dalmaciji vedro i vruće, i dalje će u najtoplijem dijelu dana temperatura dosezati 35 stupnjeva.

Temperatura mora bez većih promjena, posvuda se mjeri oko 26. UV indeks visok, u gorju i Dalmaciji vrlo visok.

U nastavku tjedna na kopnu većinom sunčano, ali povremeno uz više oblaka, osobito potkraj utorka i u srijedu kada su mogući pljuskovi i grmljavina. U srijedu će zapuhati umjeren vjetar sjevernih smjerova. Temperatura bez znatnije promjene.

Na moru sunčano. U utorak vjetar većinom slab jugozapadni, od srijede umjeren sjeverozapadni i bura. Temperatura i ovdje bez promjene.

