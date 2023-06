Kako nas vrijeme očekuje za vikend? Sve detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

Ujutro će u velikom dijelu zemlje biti sunčano, pa i pretežno vedro. Više oblaka bit će na krajnjem jugu, gdje će biti umjereno oblačno i moguć je poneki pljusak s grmljavinom. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeverac, a na obali umjerena do jaka bura. Najniža temperatura od 10 do 14 na kopnu, te oko 19 stupnjeva na Jadranu.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Rijetko je moguć poneki kratak pljusak, najvjerojatnije uz slovensku granicu kasno poslijepodne. Puhat će slab do umjeren sjeverac, dakle bit će pomalo vjetrovito, ali podjednako toplo kao u četvrtak, od 23 do 25 stupnjeva.

U Slavoniji sunčano uz umjerenu naoblaku. I ovdje je moguć poneki kratak pljusak – ponajprije u Posavini te dalje na istoku, u Baranji i Srijemu. Najviša će temperatura biti oko 24 Celzijeva stupnja uz slab do umjeren sjeverac.

U Istri i Primorju pretežno sunčano, no u unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području postoji mala mogućnost za kratak pljusak. Bura će slabjeti na umjerenu i bit će vrlo toplo, do 27 stupnjeva. U gorju pak do 22. Bit će sunčano uz umjerenu naoblaku, no također je moguć poneki kraći pljusak, osobito u Gorskom kotaru.

U Dalmaciji sunčano, uz malu, na jugu i umjerenu naoblaku. Puhat će umjerena bura i tramontana, a temperatura će biti od 25 do 28.

U subotu na kopnu sunčano i vrlo toplo, no poslijepodne su ipak mogući kraći lokalni pljuskovi. U nedjelju i ponedjeljak sunčano i stabilnije, većinom bez pljuskova, a bit će i sve toplije, pa će početkom novog tjedna postati vruće, s temperaturom oko 30.

I na obali sunčani, pretežno vedri i vrući dani, s maestralom. Temperatura će ujutro biti oko 20, a danju do 30.

Dakle, vikend će biti povoljan za sve planove i druženja na otvorenom. Bit će sunčano, vrlo toplo i manje vjetrovito. Samo će rijetko u subotu poslijepodne biti kraćih lokalnih pljuskova.

