Nakon današnjeg vrhunca toplinskog vala, ostatak tjedna ipak će se lakše disati. Vremensku prognozu donosi Maja Bubalo.

Jutro će posvuda biti pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u Dalmaciji i jugo. Noć diljem zemlje topla, ujutro će se mjeriti između 18 i 22 stupnja, u Dalmaciji do 26 stupnjeva, a samo u gorju malo svježije, od 15 do 18 stupnjeva.

Danju u središnjim predjelima i dalje pretežno sunčano, ali malo manje vruće nego danas. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, izraženiji u višim predjelima. Kasno poslijepodne i navečer postoji mogućnost za poneki lokalni pljusak uz granicu sa Slovenijom.

U Slavoniji i Baranji sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana moguć je poneki pljusak u Podunavlju. Temperatura između 33 i 36 stupnjeva.

U gorju povremeno može biti umjerene naoblake, osobito u Gorskom kotaru gdje postoji vrlo mala mogućnost za koju kap kiše. Na moru sunčano, najviše oblaka na širem riječkom području. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a temperatura između 29 i 34 stupnja.

U Dalmaciji pretežno vedro iako povremeno može biti povećane naoblake. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura između 30 i 35 stupnjeva.

More je toplo, posvuda se mjeri oko 25 stupnjeva, a UV indeks još sutra skoro svugdje vrlo visok.

Četvrtak nestabilan, bit će sunčanih razdoblja ali i lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom. Kiše će ponegdje biti i u petak, a subota stabilnija uz više sunca. Vjetar okreće na sjeverne smjerove i bit će osjetno svježije..

U Dalmaciji će idućih dana biti dosta sunca, ali na sjevernom dijelu u četvrtak može biti izraženijih grmljavinskih pljuskova, dok u petak može pasti još malo kiše. Vjetar će okrenuti na sjeverozapadnjak, pod Velebitom prolazno i buru. Noći ostaju tople, ali dani malo manje vrući.

