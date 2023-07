Meteoalarm na snazi za dvije regije, meteorolog Nikola Vikić-Topić otkriva kad će se vrijeme stabilizirati

Tlak zraka nad našim je dijelom Europe uglavnom izjednačen, nema velikih prostornih razlika u tlaku pa je strujanje slabo. Međutim, sa zapada nam se sporo približava jedna fronta pa će atmosfera i u srijedu biti nestabilna, iako ćemo u kopnenim krajevima imati više sunca nego u utorak, a bit će i toplije!

Ujutro većinom sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Samo će u dijelovima unutrašnjosti biti oblačnije, ponegdje uz kratkotrajnu maglu, osobito duž Posavine te u zapadnim i središnjim predjelima. Magla se najdulje može zadržavati do 7, 8 sati. Posvuda će puhati slab vjetar, na obali burin, u okretanju na maestral.

I jutro će biti relativno toplo - u nizinama unutrašnjosti najniža temperatura oko 17 stupnjeva, u gorju malo svježije, oko 14, a na obali oko 21. Posvuda će brzo rasti pa će već oko 10 sati postati pomalo vruće i sparno.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz dnevni razvoj oblaka. Lokalno će biti pljuskova i grmljavine, a moguće je i kraće nevrijeme, osobito kasno poslijepodne i navečer pa je na snazi žuti Meteoalarm. Veća vjerojatnost za to je u Zagorju, Međimurju i Podravini. Puhat će slab sjeverac, samo za vrijeme pljuskova pojačan, i bit će toplije nego u utorak, od 27 do 29 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu poslijepodne sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Povremeno i lokalno će biti pljuskova i grmljavine, a moguće je i nevrijeme, osobito kasno poslijepodne i navečer. Zbog toga je i ovdje upaljen Meteoalarm. Puhat će slab do umjeren vjetar, no bit će vrlo toplo i sparno, uz temperaturu oko 28.

U Istri, Primorju i na Kvarneru sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno će biti kraćih pljuskova, osobito u unutrašnjosti Istre. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će rasti do 30 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici pretežno sunčano, poslijepodne uz više sunca nego ujutro, ali i ovdje je moguć poneki brzo prolazan pljusak. Bit će i pomalo sparno, uz 25 do 27 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vruće. Na obali vedro, a unutrašnjosti uz umjerenu naoblaku, pa su tamo mogući kraći, lokalni pljuskovi. Puhat će umjeren maestral, a temperatura će biti oko 30 Celzijevih stupnjeva.

I more je sve ugodnije temperature. U utorak je bilo između 23 i 25 stupnjeva, a sljedećih će dana biti još malo toplije.

U četvrtak i petak u unutrašnjosti djelomice sunčano, ali još ponegdje uz kraće pljuskove. Zatim u subotu pretežno sunčano, suho i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a temperatura, jutarnja oko 16, a najviša dnevna od 27 do 30.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. Samo u četvrtak na sjevernom dijelu postoji mogućnost za kraće, lokalne pljuskove i grmljavinu. Sve ove dane će puhati slab do umjeren maestral, a temperatura će ujutro biti oko 22, danju oko 31.

Dakle, u srijedu i četvrtak sunčano, ali još pomalo nestabilno, uz lokalne pljuskove, a na kopnu i mogućnost za nevrijeme. Zatim od petka posvuda stabilnije, sunčanije i toplije. I ta stabilizacija bi mogla potrajati 4-6 dana. Idući tjedan je moguć i toplinski val, ali o tome više sljedećih dana.

