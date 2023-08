Što nas čeka u idućim danima? Meteorolog otkriva kada nas očekuje predah od visokih temperatura

Ljetne vrućine već sada dolaze s toplinskim valom na Jadranu koji će od sredine tjedna još pojačati i zahvatiti cijelu zemlju.



Vruće i stabilno vrijeme sljedećih dana podržavat će ovo prostrano polje visokog tlaka koje prati anticiklonalni greben po visini. U drugoj polovici tjedna njegov će utjecaj oslabjeti što je naznaka zamjetne promjene vremena na samom kraju sljedećeg vikenda.



U ponedjeljak ujutro sunčano i razmjerno toplo. Na Jadranu će noćnu i jutarnju toplinu ublažavati slaba i umjerena bura koja će mjestimice imati i jake udare pa je zbog vjetra, ali i toplinskog vala na snazi meteoalarm. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 17 do 22, a na moru od 22 pa čak do 27 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj, kao i posvuda u unutrašnjosti, sunčano i vruće uz slab do umjeren razvoj dnevne naoblake. Najviša temperatura od 32 do 34 stupnja.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima uz poslijepodnevnu temperaturu većinom oko 33 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu sunčano i iznadprosječno toplo. U gorju vjetar većinom slab. Bura će danju malo oslabjeti i, osobito na moru, prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području 30 ili 31, a na moru i do 36 stupnjeva na što upozorava i meteoalarm.



U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće. Bura će prijepodne oslabjeti, a vjetar prolazno okrenuti na maestral. Poslijepodne temperatura većinom 35 ili 36 stupnjeva pa je i ovdje zbog toplinskog vala na snazi meteoalarm.



More je također vrlo toplo uz temperaturu većinom iznad 25 stupnjeva, izvijestio je meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.



Kupače se poziva na osvježenje ranije ujutro ili kasno poslijepodne jer će UV indeks u većem dijelu dana biti vrlo visok, pa stoga oprez. Sljedećih dana u unutrašnjosti sunčano i vruće, a vjetar slab. Vrlo rijetko moguć je poneki lokalni pljusak i to prije svega u četvrtak.



Na Jadranu noći će biti vrlo tople, a danju sunčano vrlo vruće. Duž obale noću i ujutro slaba i umjerena bura, a poslijepodne maestral. Vrlo vruće vrijeme bit će i do pred sam kraj tjedna kad je sa sjeverozapada izgledna izraženija promjena vremena.

