Jaka i olujna bura zahvatila je cijelu našu obalu i zadržat će se još koji dan, dok je u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, Gorskom kotaru i Lici palo od jedan do devet centimetara novog snijega. U gorskim ga krajevima sad ima između 20 i 30 centimetara. No uskoro stiže stabilizacija vremena. Vremensku prognozu za Dnevnik Nove TV donosi meteorolog Nikola Vikić-Topić.

Ciklona iz Sredozemlja na naše će krajeve utjecati i u utorak, no sve je jači utjecaj anticiklone sa sjeverozapada Europe koja donosi razvedravanje. Između ta dva sustava postoji velika razlika u tlaku zraka, pa će i dalje biti vrlo vjetrovito, osobito na obali.

Već će se u utorak ujutro sa zapada razvedravati pa će na sjevernom Jadranu biti pretežno vedro, a u središnjoj Hrvatskoj malo do umjereno oblačno. U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, ali i ovdje uz dosta sunca, dok će najoblačnije biti u Slavoniji i Lici, povremeno uz još malo snijega. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočni vjetar, a na obali jaka i olujna bura, pod Velebitom i Biokovom s orkanskim udarima. Temperatura na kopnu od -5 do -1, a na obali od jedan do šest.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali i dalje vjetrovito i hladno. Puhat će umjeren sjeverac uz temperaturu oko dva stupnja. Navečer novi, prolazni, porast naoblake, pa na jugu regije može pasti još malo snijega.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno. Povremeno uz još malo snijega, nevjerojatniji u Srijemu, a navečer i duž Posavine. Ostaje hladno uz umjeren sjeverac i temperaturu jedan ili dva Celzijeva stupnja.

Na sjevernom Jadranu pretežno vedro, a u gorju umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz još malo snijega, osobito u Lici. Posvuda će biti vrlo hladno i vjetrovito, i dalje će puhati jaka i olujna bura, s orkanskim udarima pod Velebitom. Najviša temperatura, od dva do sedam na obali te oko nule u gorju.

U Dalmaciji drugi dio utorka sunčan, na obali uz malu, a u unutrašnjosti umjerenu naoblaku. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, koja će sredinom dana malo oslabjeti, no onda predvečer ponovno jača. Temperatura oko osam na sjeveru, 10 u srednjoj Dalmaciji, do 12 na jugu.

DHMZ izdao crveno upozorenje: Gotovo cijela obala bit će na udaru bure, postoji i rizik za sigurnost građana

Zbog nevremena dio Đakova i okolna naselja ostali bez struje

U drugoj polovini tjedna na kopnu pretežno sunčano uz malo oblaka, no bit će to zubato sunce. Najhladnije u srijedu i četvrtak ujutro, kad će biti oko -6, a u gorju i ispod -10, posvuda uz mraz. Onda u petak, danju malo toplije. Na obali pretežno vedro uz buru koja će u četvrtak postupno slabjeti. Jutra prilično hladna, ponegdje čak i uz mraz, a danju svježe! Tek će u petak biti malo toplije.

Dakle, u utorak će nam se sa zapada postupno razvedravati, kreće stabilizacija koja će potrajati šest, sedam dana. Ipak, bit će još vrlo vjetrovito i hladno, na Jadranu će bura imati udare do 130, a pod Velebitom i do 190 kilometara na sat, pa budite oprezni u prometu!

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr