Pred nama je vikend koji se vrlo dobro uklopio u godišnje doba kasne jeseni. Čini se da naznake pravog zimskog ugođaja sa snijegom i to ne samo u gorju donosi slijedeći vikend. Naravno, ovaj scenarij još je neizvjestan, pa će biti zanimljivo pratiti što će nam dati prognoze kako se približavamo slijedećem vikendu. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U subotu ujutro će u većini krajeva biti umjereno do pretežno oblačno. U unutrašnjosti ponegdje magla, a vjetar slab. Na Jadranu jačat će bura koja će do jutra ponegdje još biti umjerena. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti od -2 do 2, a na Jadranu od 7 do 11 Celzijevih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj umjereno i pretežno oblačno. Vjetar slab, a najviša temperatura od 7 do 9 stupnjeva.



U istočnim predjelima promjenljivo oblačno. Poslijepodne temperatura većinom oko 8 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno prema kraju dana uz mogućnost slabih oborina. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka, podno Velebita i olujna bura pa je zbog toga ponovno upaljen Meteoalarm. Najviša temperatura od 4 do 7, na Jadranu između 13 i 16 stupnjeva.

Znate li što je ključno u borbi protiv klimatskih promjena? Detalje otkriva meteorolog Ivan Čačić



U Dalmaciji djelomice sunčano. Povremeno uz više oblaka ponegdje može pasti i malo kiše i to uglavnom prema otvorenom moru. Jačat će bura, pa će osobito u drugom dijelu dana mjestimice biti i vrlo jaka. Poslijepodne temperatura od 12 stupnjeva u Zagori do 15 ili 16 ponegdje na moru.



U sljedećim danima u unutrašnjosti većinom oblačno ponegdje uz mogućnost slabih oborina i to uglavnom u gorju. Vjetar većinom slab.

Meteorolog istaknuo neočekivanu posljedicu izgradnje infrastrukture suvremenog svijeta



Na Jadranu djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom. Povremeno uz više oblaka ponegdje u Dalmaciji može pasti malo kiše. Puhat će umjerena i jaka, na sjevernom dijelu i olujna bura koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na jugo.



Proračuni i sada potvrđuju da nove oborine posvuda očekujemo sredinom tjedna, a sljedeći vikend postoje naznake za snijeg i u nizinama.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr