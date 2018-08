U ponedjeljak će se vrijeme postupno stabilizirati, no zadržat će se svježije, a temperatura će polako rasti prema sredini tjedna.

Jutro će biti djelomice ili pretežno sunčano, uglavnom na istoku i jugu još uz mogućnost za malo kiše. Na kontinentu u početku dosta svježe, svega desetak do najviše 13-14 Celzijevih stupnjeva, dok će na Jadranu temperatura ipak biti viša, između 15 i 20 stupnjeva. No, puhat će umjerena i jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Još uvijek može biti poteškoća u prometu.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne se očekuje uglavnom pretežno sunčano vrijeme, uz slab sjeverac. Svježije nego proteklih dana, no isto ugodno: između 22 i 24 stupnja.

Prema istoku je malo oblačnije, djelomice vedro. Puhat će slab sjeverozapadnjak. Neće biti hladno, ali ni jako toplo. A temperatura će biti kao i na zapadu, većinom od 22 do 24 stupnja.

Jedino će u gorju temperatura i u ponedjeljak biti ispod 20. Na sjevernom Jadranu od 24 do 26 stupnja Celzijeva, no uz umjerenu i jaku buru. Prevladavat će sunčano, ali ljetni dojam sigurno će pomalo narušavati vjetar. Prema sredini tjedna zato već bit će povoljnije.

I u Dalmaciji će u ponedjeljak poslijepodne većinom prevladavati sunčano. Uz umjerenu buru i sjeverozapadnjak, bit će i toplije nego na sjeveru. Očekuje se 25 do 27 stupnjeva.

More je još uvijek dosta toplo. U nedjelju u 14 sati na većini mjernih mjesta temperatura se kretala između 25 i 27 stupnjeva, no bura će ga u ponedjeljak sigurno izmiješati i malo rashladiti.

Uz sunčano vrijeme UV indeks će uglavnom biti visok.

Ljeto nam se vraća, već prema sredini tjedna. Prevladavat će sunčano, samo povremeno uz umjerenu naoblaku. Jutra će biti nešto svježija, no danju će temperatura ponovno ići blizu 30 stupnjeva Celzijevih. Neće biti baš vruće, ali bit će prilično toplo za kolovoz, baš kako treba.

Na Jadranu će također prevladavati sunčano idućih dana, no puhat će umjerena bura i sjeverozapadnjak. Dakle, neće biti potpuno mirno. Temperatura će zato tijekom dana ponovno rasti do 30 stupnjeva Celzijevih, a noću će se svakako lakše spavati nego uz one vrućine proteklih tjedana.