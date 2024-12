Kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Na vrijeme će i u subotu posvuda djelovati vrlo prostrana i jaka anticiklona s kojom ćemo ispratiti Staru i dočekati Novu Godinu.



U subotu će od jutra u većini krajeva prevladavati sunčano. Jutro će u unutrašnjosti biti hladno s mrazom, a ponegdje i maglom. Vjetar u kontinentalnom dijelu većinom slab, dok će na Jadranu mjestimice puhati umjerena bura koja će još u prvom dijelu dana podno Velebita biti i jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 2 do 5, a duž obale i na otocima od 4 do 9 Celzijevih stupnjeva.



U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, a najviša temperatura oko 5 stupnjeva.



Sunčano će prevladavati i u istočnim predjelima. I ovdje vjetar većinom slab. Poslijepodne temperatura od 4 do 6 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj i na Sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorskom području vjetar uglavnom slab, a duž obale bura će oslabjeti na slabu i umjerenu, a prema otvorenom moru zapuhat će sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom dijelu od 3 do 6, a na Jadranu od 12 do 16 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano uz slabljenje bure. Temperatura do 13 do 16 stupnjeva.

Tri dana kopno

Sljedećih dana u unutrašnjosti većinom sunčano, osobito u gorju. U prvom dijelu dana u nizinama središnjih i istočnih krajeva magla i niski oblaci, koji bi se u idućem tjednu, osobito na istoku, mogli i dulje zadržati. Vjetar većinom slab. Jutro i dalje hladno uz mraz, a temperatura bez promjene.

Tri dana more

Najviše sunca bit će na Jadranu gdje će puhati slab do umjeren burin i jugozapadnjak, a temperatura zraka neće se znatnije mijenjati.



Po svemu sudeći ovu ćemo godinu ispratiti i Novu dočekati bez oborina. Od nedjelje u unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, osobito u idućem tjednu na istoku zemlje. Nove oborine na vidiku su u drugoj polovici prvog novogodišnjeg tjedna. No, to svakako valja potvrditi u slijedećim izvješćima.

