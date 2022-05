Zbog blizine ciklone u Sredozemlju, kao posljedica nestabilnosti već u četvrtak navčer na Jadranu i u područjima uz Jadran očekujemo kišu, a kišonosni oblaci do jutra će se onda proširiti na veći dio zemlje.

Jutro će dakle, biti povremeno kišovito, ponajprije na moru i u gorju, no malo kiše moguće je i drugdje u kopnenim krajevima. Puhat će uglavnom jugo i istočni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 12, a na Jadranu između 12 i 16 stupnjeva.



Poslijepodne, na kopnu umjereno do pretežno oblačno, uz mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Bez nekog značajnijeg vjetra, ovdje u središnjim krajevima uz dnevnu temperaturu najčešće između 19 i 23 stupnja.



Ni u Slavoniji i Baranji neće biti stabilno. Šanse za pljuskove nešto su manje nego na zapadu, no postoje. Puhat će istočni i jugoistočni vjetar, a temperatura će biti od 22 do 26 stupnjeva.



Najviše oblaka, u usporedbi s ostatkom zemlje sutra se očekuje u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Povremeno kiša ili čak pokoji pljusak s grmljavinom: puhat će jugo i istočni vjetar, nešto jače poslijepodne i prema kraju dana, kad će biti i bure. Temperatura oko 20, a u gorju malo svježije.



I u Dalmaciji sutra promjenjivo i najvećim dijelom oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Istočni vjetar i jugo tijekom dana u jačanju, osobito prema otvorenom moru, a dnevna temperatura bit će oko 20 stupnjeva.



Cijeli vikend vrijeme će biti dosta promjenjivo: subota nešto oblačnija od nedjelje, posebno na zapadu gdje bi moglo biti izraženijih pljuskova i obilnije kiše. Najviše suha i sunčana vremena očekuje se u Slavoniji. Od ponedjeljka sunčanije, a mogućnost za poneki poslijepodnevni pljusak, lokalno tek u gorskoj Hrvatskoj. Uz kišu i sjeveroistočnjak za vikend malo svježije, no u idućem tjednu zato ponovno idemo prema 25.



I na Jadranu će za vikend još biti promjenjivo, uz mogućost za malo kiše ili poneki pljusak, vrlo sporadično, a kako vikend bude odmicao, šanse će biti sve manje. U nedjelju više i sunca, a osobito u ponedjeljak kad bi tek rijetko uz obalu još moglo biti ponekog izoliranog pljuska. Puhat će slaba do umjerena, podno Velebita povremeno moguće i jaka bura te sjeverozapadnjak. Zadržat će se toplo, u početku malo manje, no vrlo brzo ćemo i na moru i na kopnu, čini se koketirati s ljetom.

