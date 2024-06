Od nedjelje nas čeka promjenjivo uz pljuskove i grmljavinu: Detalje otkriva meteorolog Ivan Čaćič

U nedjelju će iznad većeg dijela zemlje povremeno stizati vlažan i svježiji zrak koji će podržavati razvoj kišnih oblaka, a ponegdje i izraženih grmljavinskih oluja. U noći i ujutro u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu promjenljivo i nestabilno, ponegdje kiša te pokoji lokalni pljusak i grmljavina.

U Dalmaciji će biti uglavnom suho i sunčano. Povremeno će puhati umjeren sjeverac, a na Jadranu sjeverozapadnjak i bura. Ujutro najviša temperatura do 22, a na Jadranu između 22 i 25 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Može biti pljuskova i grmljavine, osobito prema istoku i jugu. Vjetar povremeno umjeren sa sjevera i sjeveroistoka, a najviša temperatura do 29 stupnjeva.

U istočnim predjelima promjenljivo mjestimice s kišom koja će osobito poslijepodne biti u obliku pljuskova i grmljavine. Ponegdje su moguće i grmljavinske oluje s prolazno jakim vjetrom. Poslijepodne temperatura uglavnom od 28 do 30 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo uz sunčana razdoblja, a na Sjevernom Jadranu djelomice sunčano povremeno uz promjenljivu naoblaku poslijepodne, uglavnom u Lici, mjestimice pljuskovi i grmljavina. Pljusak može biti i u Gorskom kotaru, a samo ponegdje i na Jadranu.

Na Sjevernom Jadranu puhat će bura podno Velebita, a prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura u gorskom području do 25, a na Jadranu do 30 stupnjeva. U Dalmaciji većinom sunčano i vruće, temperatura do 35 stupnjeva



VRIJEME SLJEDEĆIH DANA

Sljedeći tjedan biti će većinom promjenljivo, povremeno s oborinama koja će ponegdje uz grmljavinu biti i izraženija.

