Kada stiže promjena vremena? Detalje donosi meteorolog Ivan Čačić

Atmosferska fronta s kišnim oblacima u četvrtak će odmaknuti na jugoistok Balkanskog poluotoka, a u naše krajeve nastavit će pritjecati razmjerno topao zrak. Pozornost valja obratiti na prodor vlažnog i zamjetno hladnijeg zraka u zapadno Sredozemlje što će za vikend u naše krajeve donijeti zamjetnu promjenu vremena.

U četvrtak u noći i ujutro umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom - i to uglavnom na Jadranu te u gorskim i istočnim krajevima. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, u višem gorju i na sjevernom Jadranu ponegdje i jak. Na jugu Dalmacije još će puhati jugo. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 5 do 9, na Jadranu od 9 do 13 Celzijevih stupnjeva.

U nastavku dana u Središnjoj Hrvatskoj u početku djelomice, a zatim pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni prema večeri u slabljenju. Najviša temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U istočnim predjelima prijepodne postupno kidanje naoblake, a zatim djelomice sunčano. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni. Najviša temperatura ponegdje do 15 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prijepodne razvedravanje pa će poslijepodne prevladavati sunčano. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura od 11 do 15 stupnjeva.

Pročitajte i ovo Imao je i pomagače Krijumčarenje ljudima: Nakon upada policije, hrvatski diplomat se branio da ništa ne zna

U Dalmaciji još prijepodne mjestimice kiša, a zatim prestanak oborine i razvedravanje. Vjetar mjestimice umjeren zapadni i sjeverozapadni. Najviša temperatura od 13 do 17 stupnjeva.

Tri dana kopno

U unutrašnjosti u petak s jugozapada postupno naoblačenje uz povremeno umjeren jugozapadnjak i jugoistočnjak. U gorskim predjelima ponegdje kiša osobito prema kraju dana. Tijekom vikenda većinom oblačno, povremeno kiša, ponegdje i obilnija. U nedjelju uz jači pad temperature kiša će prijeći u susnježicu i snijeg i to najprije u gorju. U subotu vjetar će okretati na mjestimice jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Temperatura zraka u nedjelju u zamjetnom padu.

Tri dana more

I na Jadranu u petak postupno naoblačenje, a zatim kiša, osobito prema kraju dana i u subotu, kad je moguća i grmljavina. Zapuhat će jako i olujno jugo koje će u nedjelju okrenuti na buru, podno Velebita i s orkanskim udarima. Do subote i ovdje iznadprosječno toplo, a zatim zamjetno hladnije.

U ponedjeljak još u unutrašnjosti snijeg, a na Jadranu jaka i olujna bura. Zatim posvuda prestanak oborine i osjetno hladnije, osobito ujutro u unutrašnjosti. Na Jadranu vrlo vjetrovito uz buru.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.