Meteorolog otkriva kada možemo očekivati novi snijeg: Hoće li se zadržati i u nizinama?

Atmosferski poremećaj koji nam je donio kišu i snijeg, brzo je odmaknuo dalje. Ciklona s pripadajućim frontalnim sustavom istresla je 20ak centimetara snijega u Gorskom kotaru, 10ak na Sljemenu, a tek kozmetički, ukrasno snijeg je sinoć padao i u nizinama. I u narednom tjednu stoje šanse za snijeg, očekujemo prolazak ukupno dvije ciklone, jedna u utorak i srijedu, a druga za vikend. Ova prva donijet će snijeg, a druga će se premještati Italijom i južnije te će na more donijeti kišu, ali to tek onaj tamo sljedeći vikend. Srijeda i četvrtak bit će najpovoljniji dani za zagrebački Advent kad će čarobni zimski ugođaj biti na vrhuncu: samo, putujete li, računajte u te dane i na zimske uvjete kroz Liku i Gorski kotar.



U ponedjeljak ne očekujemo neke veće poteškoće i probleme. Jutro će u većini krajeva biti sunčano, ali i vrlo hladno. U svakom slučaju, stabilan početak. U kopnenim krajevima tek mjestimice magla i svakako mraz. Na Jadranu u noći i ujutro bura, no slabjet će. Živa u termometrima kopnene Hrvatske noćas će se spuštati do -7, u gorju moguće i do -9, a minusi, barem mali očekuju se i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Duž obale, od nule na sjevernom Jadranu do 7, 8 stupnjeva na krajnjem jugu: no toliko će ujutro biti i na otocima.



Tijekom dana porast naoblake pa će poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno. No bez oborina. Neće biti niti nekog značajnijeg vjetra, tek na krajnjem sjeveru ponegdje umjeren južni. I u najmanje hladnom dijelu dana temperatura će biti maksimalno +2 stupnja. A ponegdje možda i cijeli dan bude ispod nule.



I u Slavoniji i Baranji nakon sunčanog jutra i debelih minusa, poslijepodne porast naoblake, a u zraku malo manje hladno. Očekuje se oko 2 stupnja.



Naoblačenje u ponedjeljak stiže prvo na sjeverni Jadran i u gorsku Hrvatsku, do sredine dana pa će poslijepodne biti oblačno, a prema večeri raste i vjerojatnost za kišu, u gorju i susnježicu. Bura će na moru već ujutro oslabjeti pa će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju između 0 i 4, a na sjevernom Jadranu od 6 do 10 stupnjeva.



U Dalmaciji, osobito na jugu u ponedjeljak se očekuje najviše sunčana vremena, obzirom da će oblaci tu stići najkasnije. Poslijepodne na sjeverni, a tek navečer uz jugo, i na južni dio Dalmacije. Temperatura, većinom između 8 i 13 stupnjeva.



U utorak će vrijeme biti promjenjivo do pretežno oblačno, uglavnom na zapadu povremeno s oborinama: kišom, a u gorju i susnježicom. U noći na srijedu susnježica će prvo u gorju, a potom i u nizinama prelaziti u snijeg koji će onda u srijedu gotovo posvuda padati. Očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača. U četvrtak smirivanje i razvedravanje sa zapada. Zadržat će se hladno, posebno u srijedu, kad će osjet hladnoće u unutrašnjosti pojačavati i umjeren sjeverni vjetar.



Na Jadranu u utorak kiša, pljuskovi i grmljavina, pri čemu na sjevernom dijelu oborina može biti i obilnija. Puhat će umjereno i jako jugo. U srijedu vjetar okreće na buru i sjeverozapadnjak. Kiša će tad postupno prestajati, a u četvrtak će se i razvedriti. Temperatura se ne moru idućih dana neće značajnije mijenjati.



Vrijeme bi potom trebalo biti mirnije sve do vikenda kad se na moru očekuje nova kiša. U kopnenim krajevima cijeli tjedan zadržat će se pravo zimsko vrijeme. Od srijede i uz snježni pokrivač, pa dođite na Advent.

