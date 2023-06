Stiže nova promjena vremena, najviše će pogoditi jedan dio Hrvatske: Detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

U noći sa srijede na četvrtak i u četvrtak ujutro na jugu će biti oblačno, često uz kišu, pljuskove i grmljavinu. S druge strane, na sjeveru Dalmacije i drugdje u zemlji djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku te većinom suho.

Ponovno će biti vjetrovito, uz slab do umjeren sjeverac, na obali umjerenu do jaku buru, samo na krajnjem jugu - jugo. Najniža temperatura oko 13, a na obali oko 19.



U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. U četvrtak kasno poslijepodne će se razvedravati. Vjetar će malo ojačati, puhat će umjeren sjeveroistočnjak, no bit će ugodno, uz temperaturu oko 24.

U Slavoniji umjereno do pretežno oblačno. Više sunca na zapadu, a više oblaka na istoku, tamo je moguće i malo prolazne kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će biti oko 23.



Najsunčanije će u četvrtak biti u Istri i Primorju. Postoji samo mala mogućnost za kratak pljusak u unutrašnjosti Istre. Bura će malo oslabjeti, no i dalje će puhati umjereno, ponegdje i jako. U gorju više oblaka. Poneki pljusak moguć je u Lici, a zatim će se kasno poslijepodne razvedravati.

U Dalmaciji promjenjivo i manje toplo nego u srijedu. Više sunca bit će na sjeveru – gdje će većinom ostati suho, a više oblaka na jugu, osobito južnije od Makarske gdje je izgledna obilna kiša, a i poneko nevrijeme!

Puhat će umjerena do jaka bura, samo na jugu - jugo. Za vikend na kopnu sunčano i toplo. U petak i subotu uz poneki kratak pljusak. Puhat će slab do umjeren sjeverac i temperatura će svakim danom biti malo viša, od 24 u petak do 27 u nedjelju.

I na obali sunčano. Samo u petak još na krajnjem jugu mjestimice uz pljuskove i grmljavinu. Tad će još puhati umjerena do jaka bura, zatim od subote maestral. Jutarnja temperatura oko 19, a dnevna oko 27.

U četvrtak dakle, dvije slike vremena. I to ne onako kako smo navikli. Sunčanije i ugodnije bit će na sjeveru i zapadu, a oblačnije i kišovitije na jugu, osobito južnije od Makarske gdje će lokalno pasti obilna kiša, moguće je više od 100 litara po četvornom metru, a sve počinje već sa srijede na četvrtak.

