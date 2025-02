Svi odreda i bez poštede morat će slušati zapovijedi 43-ogodišnje Zagrepčanke. U njezinim je rukama hrvatska vojska koja odlazi u NATO misiju u Mađarsku.



"U zadnjim pripremama, sutra krećemo, opraštaju se, pozdravljaju s obitelji i spremni smo!", rekla je pukovnica Mirna Bajčetić Šijanski, zapovjednica 6. HRVCON-a u Mađarskoj.



Prvi put oružane snage povjerile su joj cijeli kontingent. Među 64 vojnika osam je žena.



"Oni svi znaju da se na mene mogu osloniti, da nisam neka baba roga", istaknula je.



"Vojska je tradicionalno muški posao, međutim, nova vremena traže nove. Svojim radom i profesionalnošću, sve ovo što je postigla je zaslužila", rekao je rekao je zapovjednik Obavještajne pukovnije Željko Perić.



Sada je glavna i njezin šef govori samo u superlativima. U 19 godina u vojničkim čizmama, prošla je put od vojnikinje do zapovjednice. Sama se prijavila.



"Znam je kao izuzetno profesionalnu i učinkovitu suradnicu i čast je i privilegija imati ju u svojoj postrojbi", rekao je Perić.



Prije ruske agresije na Ukrajinu - prošla je još jednu NATO misiju - u vojnoj bazi u Poljskoj. Daleko od vatrenih položaja i bojišnice, ali s puno odricanja, prisjeća se.



"Jako puno terena, različitih vježbi, odsustva, gdje su uskakale i mama i svekrva i čuvale djecu i vodile doktorima. Svi su navikli na to. Mama, ideš, ideš,dobro, vidimo se za šest mjeseci!", rekla je.



"Mi smo onako, volimo reći, vojnička obitelj, nisam jedino ja u vojsci, i suprug je, i posinak, kćer je rekla da ona neće ići", dodala je.



Čini se da vojničke izazove svladava baš kao i planinarske vrhove u Hrvatskoj. Kad nije u odori, planinarski je vodič. Sada je pred njom međunarodno okruženje u kojem - nema zabušavanja.



"U borbenoj grupi su tu pripadnici Mađarske, talijanskih oružanih snaga, Amerikanci su pridodani povremeno. Svakodnevnim radom i uvježbavanjem s njima postajemo sve bolji. To vam je isto kao i rukometno prvenstvo, prije toga su imali pripremne utakmice. Trenirali su, usavršili se i rezultat je bio i više nego odličan", rekla je pukovnica Mirna Bajčetić Šijanski,.



Za diskriminaciju i muško - ženske podjele poslova u vojsci ona, kaže, ne zna. Ambiciju ne skriva, ali priznaje da nema žurbe.



"Želje su jedno, a ono što na kraju bude i kako karijera donese, ne ovisi samo o nama, nego o spletu svih okolnosti. Prvu generalicu smo dobili prije 10 godina, nadam se da neće proći još 10 do sljedeće generalice, ali ispred mene ima kolegica s puno većim iskustvom!", rekla je.



Koje, kao i Mirna, razbijaju sve predrasude.

