Otrovana su mu četiri psa, poslao upozorenje drugima: "Izveo sam ih u šetnju, ujutro su bili mrtvi. Na nasipu sam pronašao ovo!"

Vlasnik četiriju pasa emotivnom se objavom oprostio od svojih ljubimaca koji su, tvrdi, otrovani na nasipu u zagrebačkom Jankomiru.

"Otišli ste i niste stigli reći mom srcu kako dalje bez vas! Bol koju osjećam ne mogu iskazati riječima, toliko duboko koliko se osjećam rastrgano između stvarnosti i nečeg višeg", napisao je te poslao upozorenje drugim vlasnicima.

"Osjećam se dužnim da vas sve obavijestim o svemu, da vas upozorim! Prije tri dana otrovana su moja četiri psa: Sia, Dios, Thor i Dasty. Tuga je ogromna. To je bila moja predivna pseća obitelj, toliko srčana i poslušna", nastavio je.

Sve se, ispričao je, odvilo na nasipu na zagrebačkom Jankomiru.

"Vrlo agilni i brzi psi, uvijek bih rekao da je izmoren pas sretan pas. To su uvijek oni bili. Otrčali su oko 70 do 100 metara od mene, kada sam ugledao da jedu, a da ne piju, brzo sam ih zvao nazad, gdje su se, s obzirom na to da su dresirani, odmah i vratili", napisao je.

Razloga za brigu nije bilo jer su se psi ponašali normalno, pojeli su večeru i vlasnik ih je ostavio vrtu.

"Međutim, ujutro kada sam se probudio, pronašao sam ih sve mrtve, moj svijet je stao! Tijekom tog dana otišao sam ponovno na nasip na to mjesto te pronašao ostatke hrane, mesa i puno sitnih tableta, bijelih i rozih. To sam se odmah uklonio i bacio, nažalost nisam upio poslikati od silnog šoka i ne imajući telefon uz sebe", ispričao je.

"Zbog ogromne tuge nisam bio u stanju javno se obratiti svim vama dragim ljudima. Želim upozoriti da svoje ljubimce držite uz sebe. Postoje neljudi, zli ljudi, takvi koji ne zaslužuju da se zovu čovjekom", zaključio je.

