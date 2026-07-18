Vlasnik svinja koje su poslane na eutanaziju: "Platio bih kaznu, ovo je bilo nepotrebno"

Tri kamiona crnih slavonskih svinja trebala su stići u okolicu Varaždina i stigla su pred farmu, ali umjesto istovara su eutanazirane. Veterinar je prvo od vozača zatražio papire.

"Kad sam došao do kamiona, nijedna životinja nije imala ni ušnu markicu ni bilo koju drugu oznaku. Pozvao sam inspektora jer je bilo sumnjivo to što nemaju nikakvu oznaku", rekao je Dario Ivaniš, veterinar.

Njihova farma ima tri tisuće svinja, a na snazi su posebne mjere zbog afričke svinjske kuge. U Hrvatskoj je 89 slučajeva, nedavno je detektirano 12, pa je ministar Vlajčić sazvao izvanrednu konferenciju.

Svinje - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Ne pričamo o švercu dvije-tri svinje nekim kukuruzištem ili stranputicom, ne pričamo o kulenu skrivenom ispod sjedala, nego o tri kamiona puna svinja prošvercanih preko pola Hrvatske. I to sve nadomak velike farme od tri tisuće svinja", rekao je ministar Vlajčić.

Za njega je to nadrealni filmski scenarij, a za vlasnika Dražena Lozića, inače najvećeg proizvođača crnih svinja noćna mora.

"Država je na ovaj način – kako je ministar filmski rekao – napravila materijalnu štetu od par stotina tisuća eura i dala eutanizirati naš rasplodni materijal, crnu slavonsku svinju", rekao je Dražen Lozić, proizvođač.

20 godina rada je uništeno, kaže. Imao je svu dokumentaciju, svinje su bile provjerene.

Svinje - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Svinje - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"S registriranog objekta otpremljene su svinje na drugi registrirani objekt. Jedini propust koji je napravio moj djelatnik jest taj što svinjama nije stavio markice na uši", nadodaje Lozić.

Državni inspektorat utvrdio je niz nepravilnosti. Svinje nisu imale propisanu oznaku, osim jedne za koju je pak utvrđeno da ne dolazi s područja koje je navedeno u papirima. Pa veterinarska inspekcija, kažu, nije mogla povezati životinje s pratećom dokumentacijom - svjedodžbom o zdravstvenom stanju i putnim listovima. A bilo je i više svinja nego što je prijavljeno.

"U ovom slučaju niste mogli odrediti odakle su svinje zapravo došle jer nisu bile markirane. Svaka svinja, imao čovjek jednu ili deset, mora imati markice. Čim izlaze iz gospodarstva, moraju biti markirane da se točno zna s kojeg gospodarstva dolaze", rekao je Dario Ivaniš, veterinar.

Raspon kazni propisan je zakonom o zdravlju životinja.

Veterinari - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Veterinari - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Iznos kazne je od tisuću tristo do tri tisuće eura, a za odgovornu osobu do 660 eura", rekla je Tatjana Karačić.

Lozić poručuje da je spreman tu kaznu i platiti.

"Za taj propust, odnosno prekršaj, propisana je novčana kazna uz naknadno označavanje životinja, ali nikako eutanazija životinja", rekao je Dražen Lozić, proizvođač

Nitko ga o tome nije obavijestio, a dva desetljeća rada nestala su u trenu.