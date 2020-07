Nakon 25. obljetnice Oluje kabinet premijera Andreja Plenkovića odlazi na more. Danas su odradili posljednju sjednicu. Od sljedećeg tjedna ministrice i ministre možete vidjeti na plažama Hrvatske, od Istre do Dubrovnika. Vlada s radom nastavlja 20. kolovoza Vlada nastavlja s radom, a do tada će odraditi i jednu telefonsku sjednicu.

Vreli Markov trg ministri ostavljaju po strani, slijedi punjenje baterija. "Odmor će biti poluradni, a poluodmor. Mislim da nam je svima potreban odmor nakon ovakve godine i naravno da se pripremimo za izazove koji nas čekaju. Srednja i južna Dalmacija su moje lokacije", otkrio je ministar Josip Aladrović.

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković kaže da ju odmor raduje, a provest će ga u rodnim Pločama. A tamo ide i ministar Tomislav Ćorić. "Inače himna grada Ploča je: 'Ploče, zar triba više reć'', tako da idem u Ploče'', rekao je.

Odmor i od novinarskih pitanja

Odmarat će i od novinarskih pitanja. "Hoću. Ovisit će i o vama, ali hoću da, zaboravite moj broj mobitela sljedećih par dana'', kaže kroz smijeh ministar financija Zdravko Marić kojega čega Makarska rivijera, a tamo će i ministar vanjskih poslova.

"Pa radni odmor, bazno ću biti u Baškoj vodi, s obitelji, tamo ljetujem svake godine'', rekao je Gordan Grlić Radman.

Ministar obrane Mario Banožić s obitelji će na Murter, nakon proslave u Kninu. "Mislim da ćemo iza godišnjeg odmora ponuditi neke ozbiljnije zahvate i po pitanju Ministarstva obrane i po pitanju nekih drugih zakonskih uvjeta'', poručuje Banožić.

Na odmor sa Zakonom ispod ruke

Ministar graditeljstva, prostornoga uređenja i državne imovine Darko Horvat će do Šolte, sa Zakonom o obnovi Zagreba pod rukom. "Biti će on i na plaži i u uredu i na terasi i uredima ministarstva. Sljedeća tri tjedna moramo ponoviti sve modele koje smo kroz prvo čitanje dobili na stol, analizirati'', rekao je.

Ministru Viliju Berošu ljeto neće biti za opuštanje. "Nažalost, ništa od Hvara ove godine, dok je koronavirus aktivan moramo raditi'', kaže. A i nova ministrica Nataša Tramišak ostaje kratkih rukava. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs trebao bi do Korčule.

I ostalim ministrima odabir za odmor je Jadran, kao i premijeru. Njega čeka raskoš vile Costabella kod Rijeke.

