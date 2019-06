Vlada je danas na sjednici od 10 sati u Banskim dvorima potvrdila povećanje kvota za uvoz stranih radnika u turizmu i graditeljstvu, nakon što je popustila pod pritiskom turističkog sektora.

Uvodno je premijer Andrej Plenković još jednom zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi dvorane Bana Jelačića u kojoj Vlada održava sjednice. Podsjetio je da nitko od njegovih prethodnika nije imao vremena ''pozabaviti se obnovom dvorane'', kao i da poseban ''štih'' dvorani daju slučajno otkrivene freske koje su se nalazile ispod žbuke. ''Napravili smo jedan veliki iskorak koji će omogućiti budućim Vladama Hrvatske da rade u povijesno ambijentu i s modernim elementima'', rekao je Plenković.

Plenković je i potvrdio povećanje kvota za strane radnike u turizmu i graditeljstvu i istaknuo da, u slučaju da se iscrpe povećane kvote, postoje i rezervne kvote. ''Na temelju brojnih anketa, obzirom da smo bili svjesni potreba, donijeli smo bez presedana odluku krajem prošle godine. Ta je odluka donesena u gotovo stopostotno većem iznosu nego prijašnjih godina. To znači da mi izlazimo u susret potrebama na tržištu rada, osobito turizmu i graditeljstvu. Prema podacima koje sada imamo, nalazimo se u situaciji u kojoj smo praktički pred iscrpljenjem tih kvota'', rekao je premijer.

Premijer obećao pomoći Osječanima

''Danas ćemo donijeti odluku kojom ćemo za turizam povećati kvotu za 2000 radnih dozvola, s mogućnošću da se ta brojka automatski poveća za još 1000 dozvola u slučaju iscrpljivanja ove kvote. Za sektor građevine omogućit ćemo još 1000, a tu isto postoje rezverve od još 2000 radnih dozvola'', poručio je Plenković.

Ministar rada Marko Pavić istaknuo je da su kvote za uvoz stranih radnika linija obrane. ''Kao Vlada smo se izuzetno angažirali za zapošljavanje domaće snage i to je prioritet, a strani radnici i kvote su tek linije obrane. Uputili smo poziv poslodavcima da zaposle još radnike koji su i dalje na tržištu rada'', kazao je Pavić.

Ministar turizma kazao je da se povećanjem kvota stabilizira stanje u tom sektoru. ''Mi smo prva Vlada koja pazi i na kratkoročne i na dugoročne mjere. Nikad niti jedna Vlada nije imala ovoliko senzibiliteta prema problemima u tom sektoru. Dugoročno ćemo riješiti problem zapošljavanja kroz školovanje i drugačije nego što je to sad bilo. Sa sigurnošću mogu reći da će u turizmu u budućnosti nedostajati radne snage, što se događalo i u drugim sektorima, ali ćemo dokazati da ćemo do kraja mandata riješiti to pitanje'', kazao je ministar turizma Gari Capelli.

Vladu su kontaktirali predstavnici grada Osijeka, kao i župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić u vezi s problemom najezde komaraca. Istaknuo je da će Vlada učiniti sve da pomogne u borbi protiv komaraca. ''Pomoći ćemo im. Zadužit ćemo Ministarstvo zdravstva u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo tamošnje županije da porade na tom problemu'', rekao je premijer i istaknuo da Vlada RH Osječko-baranjsko županiji, ovisno o potrebama, pomoći i financijski kako bi se riješili komaraca.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić je, govoreći o problemu komaraca u toj županiji, istaknuo da je građanima bitno narušena kvaliteta života u periodu od travnja do listopada.

Plenković je govorio i o borbi protiv nasilja u obitelji. ''Ono nije fenomen kojim se trebaju baviti samo udruge, već je to briga cijelog društva, briga Vlade i briga institucija. Stoga, moramo raditi na povećanoj intervenciji, potpori žrtvama, koordinaciji institucija, obrazovanju o tim temama i raditi na tome da nasilja u obitelj, nad ženama i djecom ima što manje'', poručio je premijer.