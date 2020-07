Josip Salapić novi je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a novi predsjednik Upravnoga vijeća Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević je dr. Ante Ćorušić, priopćeno je sa zatvorenog dijela sjednice Vlade RH u četvrtak.

Prof. dr. sc. Ante Ćorušić imenovan je na tu dužnost nakon što je razriješen dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti prof. dr. sc. Milan Vrkljan.

Prof. Vrkljan je razriješen i članstva u Upravnom vijeću Opće bolnice Gospić, a novom članicom Upravnoga vijeća bolnice imenovana je dr. Jasminka Hlupić.

Donesene i druge kadrovske odluke

Skupštini društva Zračna luka Dubrovnik, d.o.o., Vlada je predložila imenovanje Frane Luetića direktorom toga Društva, do imenovanja direktora putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci, jer mu mandat istječe 4. kolovoza.

Vlada je razriješila dosadašnjeg predstojnika Ureda predsjednika Vlade mr. sc. Zvonimira Frku-Petešića, zamjenicu predstojnika Ureda predsjednika Vlade Tenu Mišetić i glasnogovornika Ureda predsjednika Vlade Marka Milića te ih ponovno imenovala na spomenute dužnosti.

Povučeno je ovlaštenje državnom službeniku Zlatku Ilaku za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a to je ovlaštenje dano službenici Vedrani Stecca, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže do šest mjeseci što se odnosi i na sva ostala ovlaštenja.

Ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za provedbu operativnih programa i financijskih instrumenata u istom ministarstvu, Vlada je dala državnoj službenici Sanji Slunjski, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave.

Državnoj službenici Jasminki Hlupić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za bolničku zdravstvenu zaštitu, transplantaciju i biomedicinu u Ministarstvu zdravstva, s danom 13. kolovoza 2020., jer joj istječe dosadašnje ovlaštenje, do provedbe javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Uprave.

Vlada je državnoj službenici Petri Anđelović dala ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva turizma i sporta, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju.

Državnoj službenici Ivani Šuman dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju.

Ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju, a najduže na razdoblje od šest mjeseci, Vlada je dala državnoj službenici Sanji Palčić.

Državnog službenika Damira Kaufmana Vlada je ovlastila za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, do imenovanja glavnog tajnika temeljem provedenog postupka po natječaju.

Na zatvorenom dijelu sjednice, Vlada je usmeno izviještena o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, stoji u priopćenju.