Zbog premlaćivanja odvjetnika Hrvoja Petrača Vjeko Sliško osuđen je nepravomoćno na zatvorsku kaznu u trajanju od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine.

Vjeko Sliško kažnjen je zatvorskom kaznom u trajanju od šest mjeseci s rokom kušnje od dvije godine za premlaćivanje odvjetnika Hrvoja Petrača prije dvije godine u Zagrebu. Uz to, mora platiti i troškove u iznosu od 2390 kuna za vještačenje i paušal od 2000 kuna te odvjetnika Hrvoja Petrača, javlja Jutarnji list.

Tijekom suđenja je Sliško kazao da Petrača nije udario snažno i priznao da ga je udario više puta u glavu, ''i to isključivo otvorenom šakom''. ''Cilj mi je bio samo odbiti njegov napad'', kazao je.

Teretilo ga se i za prijetnju

Sliška se prvotno teretilo i za prijetnju, no nakon svjedočenja Hrvoja Petrača, koji povukao prijedlog za progon, Općinsko državno odvjetništvo je odustalo od optužbe za to kazneno djelo.

''Parkirao sam vozilo na platou ispred hotela gdje su me čekala dvojica prijatelja. Dok sam čekao da zaposlenik hotela preuzme ključeve te preparkira moj auto, čuo sam da je gospodin, koji je parkirao ispod stepenica nešto prokomentirao. Nisam čuo što je rekao pa sam se spustio do njega da ga pitam u čemu je problem. On me snažno udario šakom u glavu da mi se sve zacrnilo i umalo sam se srušio. Nakon što me udario i on je zajaukao i počeo padati, a ja sam ga udario nekoliko puta i zatim pobjegao. Godinama treniram boks i znam razliku kad nekoga udarite zatvorenom ili otvorenom šakom. Kad je šaka skroz stisnuta udarac je puno jači, nego kad je ona otvorena. Takav udarac zovemo 'mekanim udarcem''', iznio je u svojoj obrani Sliško i dodao da mu je žao što se sve to dogodilo.

Sliško je sin Marka Sliška ubijenog 2003. godine i nećak Vjeke Sliška ubijenog 2001., a Hrvoje Petrač široj je javnosti poznat kao osuđenik za otmicu sina generala Vladimira Zagorca i krunski svjedok u tzv. aferi dragulji.