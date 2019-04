Astronomske cijene stalno rastu u svim većim gradovima u zemlji. U utrku za stanove uskoro će morati velik dio studenata koji su u najmu na obali jer će trenutačni stanodavci zbog dolazaka turista tražiti da izađu van.

Augustin je iz Ploča i studira u Splitu, gdje je unajmio stan. Uskoro će se morati seliti zbog dolazaka turista.

“Meni je takva situacija da mogu ostati do prvog sedmoga u svome stanu koji redovito plaćam. Ja sam možda u onoj skupini koja malo bolje prođe“, kaže Augustin.

Ako i uspijete u tom razdoblju naći stan za najam u Splitu, izdvojit ćete između 400 i 500 eura na mjesec. Stanje s cijenama detaljnije nam je objasnila agentica za nekretnine Marina Maretić. “Cijene najma u Splitu rastu konstantno zadnje dvije godine. Jedan je od razloga to što je jako puno stanova išlo u turistički najam, a stanodavci traže da se iziđe preko ljeta“, objansnila je Maretić.

“Izuzetno je teško, morate ići na sve moguće kanale, društvene mreže i stranice, imati razna poznanstva da na to naletite. Zaista nije jednostavno“, nadodao je Augustin.



U Rijeci je, što se cijene najma stana tiče, nešto bolja situacija. Prosjek od 300 do 400 eura, što nam je potvrdila Katarina iz Požege. “Cijene jesu visoke, naprimjer problem je naći jednosoban stan, to su ili garsonijere od 300 eura i barem još toliko i polog. Ja i sad imam cimerice jer mi je to prihvatljivije. Opet, zna se dogoditi da ti iznajme kauč na razvlačenje po istoj toj cijeni, što nije u redu, ono, da ti barem da krevet“, rekla je Katarina.

Frano iz Rijeke misli da je lako doći do stana ako ste bolje financijski potkovani. Financijski potkovani morate biti i za zagrebačke cijene.

Pretraživanje stanova u Novom Zagrebu na internetu, s odabranom opcijom jednoetažnog stana, rezultiralo je prvim oglasom od 400 eura mjesečno i drugim od 480 eura mjesečno, a za treći oglas za stan na Sigetu mjesečno treba izdvojiti čak 550 eura.

U Osijeku se sve više traže jednosobni stanovi za najam. Cijene se kreću od 250 do 300 eura. Privatni iznajmljivač Krešimir iz Osijeka kaže da mu se nudi cijela paleta podstanara. “Izbor podstanara je velik, možete birati, stan možete iznajmiti u roku 24 sata. Možete pričekati tjedan ili dva, čisto da izaberete tko vam više odgovara“, kaže Krešimir.

Oni koji su spremni izdvojiti više, ako imaju djecu, morat će se dobro potruditi da nađu rješenje stambenog pitanja.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr