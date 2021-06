Jako kišno nevrijeme pogodilo je oko 12,50 sati područje Požege i susjednih mjesta - Drškovci, Vidovci i Dervišaga, po kvadratnom metru palo je oko 60 litara kiše, a od 15,30 sati u prekidu je promet na željezničkoj pruzi koja povezuje Požegu i Pleternicu.

Oko 13 sati područje Požege zahvatile su obilne oborine (50 do 70 po četvornom metru). Stvorile su se blatne bujice, koje su se slijevale s okolnih brda noseći granje i smeće. Najveći problemi su u gradu Požegi i naseljima Drškovci, Vidovci i Dervišaga.

''Sva prigradska naselja uz Požešku goru su pod vodom. Imamo više od 30 dojava, svi su na terenu'', kazali su nam tada iz JVP-a Požega. Ceste su bile pod vodom nakon što su se izlili poplavljeni odvodni kanali u naseljima.

"Izgledalo je kao da idu tri rijeke"

Poplava u Vidovcima - 1 Foto: Pozega.eu

"Izgledalo je kao da idu tri rijeke - jedna od šume, jedna prijeko s potoka i odavde, od susjeda", kazao je jedan od stanovnika naselja Vidovci.

Slavko Čevapović navodi: "Sve je stradalo, kod strine je bilo puno gore ona je bila do grla u vodi nju je sin uspio spasiti, mi smo malo mlađi pa smo uspjeli se izvući".

"Tu je bila kuhinja porušilo je sve, sve je uništeno, sve cijeli donji dio ove garaže, svi trimeri, svi strojevi, sve", kazao je Željko Bošković.

"Ovu branu što su napravili, ovu s lijeve strane, ali ima jedna s desne uz rub šume odakle sad to ide, to je bilo naslagano kamenje i sve granja i svega, to je samo odnijelo i to je već drugi put u dvije godine", rekao je Josip Širić.

"Mi smo angažirali sve žurne službe, komunalna poduzeća strojnu operativu čak su nam pomagali vatrogasci iz okolnih naselja kako bi sanirali što prije ovu situaciju", kazao je Borislav Miličević, načelnik lokalnog Stožera civilne zaštite.

Oštećeno tristotinjak objekata

Poplava u Vranduku - 2 Foto: Požega.eu

U Vidovcima i dalje nema struje. Antonija Jozić, požeško-slavonska županica za Dnevnik Nove TV je u razgovoru s Marinom Bešić Đukarić kazala kako se voda počinje povlačiti.

"To sada nije ni blizu onoga kako je izgledalo prije nekoliko sati. Srećom, prestala je padati kiša, na terenu su stupile snage koje pomažu u ispumpavanju vode iz kuća, prije svega vatrogasci", rekla je Jozić.

"Po procjeni koju ja imam, više od 300 objekata, stambenih i gospodarskih, je oštećeno u poplavama, vjerujem da će požeški gradonačelnik zatražiti proglašenje elementarne nepogode i onda ćemo je proglasiti ako za nju postoje elementi, a ja vjerujem da ih ima", dodala je Jozić.

Konstrukcija brane oštećena

Hrvatske vode su potvrdile da nije pukla brana, a na obližnjem potoku, kojeg zovu 'Pakao' bujica je odnijela dio korita pa se zbog krupnih stvari i krupnog otpada koje je bujica povukla stvorio kaos, javlja reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

Mjesto događaja posjetio je tijekom poslijepodneva generalni direktor Hrvatskih voda mr. sc. Zoran Đuroković.

Doznaje se da je brana oštećena na jednom mjestu na njezinoj konstrukciji i tamo se prelijeva, ali to nije uzrok današnje poplave nego ogromna količina oborina koja se slijevala niz brdo. Hrvatske vode su već uložile velika sredstva u korito koje se dalje ne može širiti već će se rješenje problema morati potražiti u brdu iznad izgradnjom retencije.

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković posjetio poplavljeno područje Foto: DNEVNIK.hr

"Dogodile su se ekstremne hidrološke prilike. Kao i prošle godine u kolovozu, došlo je do plavljenja većeg broja kuća. Strahovito puno kiše palo je u kratkom vremenskom razdoblju, unutar samo pola sata, imali smo više od 50 mm kiše. Oborinski kanali za odvodnju to nisu mogli prihvatiti", kazao je Đuroković.

"Nemamo mjesta proširiti protočne profile potoka kojemu su ljudi dali 'Pakao', ulice su preuske. Jedina je mogućnost izgraditi uzvodno retenciju kako bismo privremeno pohranili veće količine vodnih oborina pa ih kasnije beš štete pustili prema naselju", dodao je.

"Ogromna je količina mulja. Dogodio se strašan udar na branu i došlo je do razmicanja, problem su ekstremne količine oborina. Potrebno je naći rješenje za budućnost", kazao je i dodao da je na dijelu brane došlo do razmicanja određenih elemenata u konstrukciji. Radi se o kamenju koje je u žičanoj konstrukciji.

"U ovom trenutku možemo uklanjati velike količine mulja i kamenja što ćemo i činiti", zaključio je Đuroković.

"Nije mi bilo svejedno"

Mirko Bošnjak iz prigradskog naselja Vidovci kraj Požege kaže za DNEVNIK.hr kako se tijekom poslijepodneva situacija smirila. Voda s ceste povukla se prema potoku, navodi.

"Prvo je krenuo krš iz šume, ljudi bacaju svašta pa je voda donijela. Otišao sam nekih 100 metara od kuće i u desetak minuta su blato, voda, krš, granje i drveće sve preplavili. Na obližnjem mostu ima metar iscijepanih drva, nekome ih je odvukla voda", kazao je Bošnjak.

"Odozgora se vidjelo kako se sve približava. Mi smo prije desetak godina uložili žalbu Gradu jer nam je voda prije ulazila u dvorišta pa su stavili ivičnjake. Poplava je navukla krš na njih pa je i njih poplavilo", dodao je Bošnjak.

Poplavljeni Vidovci - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nije mi bilo svejedno. Na videu se vidi jedna crvena kuća, bilo mi je žao vlasnika. Ljudi su je kupili prije tri mjeseca, otišli su kod roditelja ili negdje. Blato je otvorilo vrata i poplavilo podrum. Svima je poplavilo, pogotovo onima koji su prema rijeci Orljavi", naveo je Bošnjak.

"Glavni problem su kanali koji su davno iskopani, bili su uređeni, ali nakon svake oborinske vode, zemlja naiđe iz brda i zapunjava jarak. Bio je dubok tri do četiri metra, a onda je godinama postajao sve plići, sad je gotovo poravnat sa zemljom. Ljudi svašta bacaju, naiđe velika količina krša i imamo svake godine sve veću poplavu", navodi i dodaje da je to problem Hrvatskih voda te da građani sami pokušavaju sanirati problem.

Ljudi složno rade na otklanjanju posljedica poplave

Nakon što se poplava smirila, ljudi su izašli na ulice i jedni drugima pomažu u sanaciji štete.

"'Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može!' Ovo me je zadivilo pa sam Vam odlučio poslati i pokazati koliko sam ponosan na susjede kakve imamo. Dobri susjedi došli u pomoć očistiti poplavljene prostore", navodi Ivan Smojvir za DNEVNIK.hr uz videosnimku susjeda koji pomažu u sanaciji posljedica poplave.

Palo više od 60 litara kiše po četvornom metru

Palo je više od 60 litara kiše po četvornom metru. Kolike je probleme donijela kiša, najbolje svjedoče i prizori vode s muljem koji teku ulicama i dvorištima.

Antonija Jozić, županica Požeško-slavonske županije u Vijestima Nove TV kazala je: "Sve raspoložive snage su na terenu, dakle dignute su i tvrtka koja se bavi održavanjem vodotoka sve operativne snage vatrogasaca policije vjerujemo kada se ovo stanje malo smiri da ćemo pristupiti i sanaciji samih šteta koje su ovdje nastale."

Poplavljeni Vidovci - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Jedno domaćinstvo evakuirano

Zbog nevremena jedno je staračko domaćinstvo moralo biti evakuirano, a od 15,30 sati u prekidu je promet na željezničkoj pruzi koja povezuje Požegu i Pleternicu, a nije bilo dojava o ozlijeđenim osobama u ovom nevremenu, potvrdio je Hini dežurni voditelj u Službi civilne zaštite Požega Zdenko Skalnik.

"Mnogo je poziva građana. U jednom trenutku bilo je i do 50 poziva na čekanju. S područja grada Požege nevremenom je najviše pogođeno područje ulice Jagodnjak, dok su Drškovci, Vidovci i Dervišaga u cijelosti zahvaćeni nevremenom", izjavio je Sklanik.

Rekao je da se voda zadržava na cesti i u kućama. Skalnik je objasnio da su vatrogasci na terenu, te da se postepeno slaže sliku intervencija i situacije na terenu.

U saniranju šteta građanima na terenu pomažu pripadnici Javnih vatrogasnih postrojba Požege i Požeško-slavonske županije, te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava Gornji Emovci, Požega, Brestovac, Kaptol, Jakšić, Pleternica, Velika i Biškupci.

Poplavljena dvorišta i podrumi

Poplavljeni Vidovci - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Poplavljeno je dosta dvorišta i podruma kuća, a problemi su i na lokalnim cestama. Ima i manjih odrona. Zbog vode u Dubrovačkoj ulici u Požegi zaustavljen je i željeznički promet (na relaciji Požega – Pleternica). U naselju Vidovci isključen je napon u električnoj mreži zbog opasnosti za vatrogasce.

Angažirane su sve operativne snage (policija, vatrogasci, komunalno poduzeće, djelatnici HEP-a, Hrvatske vode te Područni ured civilne zaštite Požega) koje rade na saniranju posljedica nevremena.



Zbog mnogobrojnih poziva građana, dio njih se „prelijeva“ u Županijski centar 112 Osijek.

Vatrogasci su na terenu i u Požegi u kojoj su ceste prekrivene vodom i muljem.

Tijekom poslijepodneva stanje se pomalo smiruje

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr