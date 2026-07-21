Raspisan javni poziv: Velika Gorica daje potporu od 1200 eura mjesečno

Grad Velika Gorica objavio je kako za ovu godinu nudi mjesečnu potporu od 1200 eura svakom pedijatru koji će raditi puno radno vrijeme u Domu zdravlja Zagrebačke županije – Ispostava Velika Gorica.

Nastojeći privući i zadržati liječnike tog profila, Grad je objavio javni poziv iz kojeg je razvidno da potporu mogu dobiti pedijatri koji rade u goričkom Domu zdravlja, privatni pedijatri koji su u zakupu prostora Doma zdravlja, kao i pedijatri koji imaju sklopljen ugovor o zamjeni odsutnih kolega u trajanju duljem od 30 dana.

Pedijatri koji će koristiti gradsku potporu moraju potpisati ugovor s Gradom Velikom Goricom i obvezati se da će zdravstvenu uslugu pružati do kraja kalendarske godine.

Pedijatri koji žele ostvariti pravo na potporu moraju podnijeti službeni zahtjev, obrasci su dostupni na službenoj mrežnoj stranici Grada.

Velika Gorica prošle je godine objavila kako je spremana podupirati rad pedijatara s 1200 eura mjesečno kako bi ih privukla u svoj dom zdravlja u kojemu nedostaje tih specijalista.

Objavila je da bi optimalan broj za adekvatnu zdravstvenu zaštitu bio šest pedijatara.

Velikogorički Dom zdravlja sada ima četiri preopterećene pedijatrijske ordinacije, a u njima tri doktorice rade kao umirovljenice od kojih jedna na pola radnog vremena. Kako u travnju dolazi tek jedna nova pedijatrica sa specijalizacije, sustav sam po sebi neće moći održati potrebnu zdravstvenu skrb za najmlađe, objavio je tada Grad.

"Želimo osigurati kvalitetniju zdravstvenu skrb za naše najmlađe, a realnost je danas da bez ovakve potpore to u mnogim gradovima neće biti moguće. Vjerujemo da je potpora dovoljno poticajna da privučemo nove pedijatre, naročito iz Zagreba koji nam je toliko blizu", poručio je tada gradonačelnik Krešimir Ačkar.